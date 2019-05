Rider | norme poco chiare per chi si muove in scooter | ecco come essere coperti in caso di

ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 maggio 2019) Non solo consegne a domicilio in bicicletta: nel panorama del food delivery italiano esistono anche iche si muovono in. Con la differenza che, mentre i primi hanno ottenuto (a fatica) da alcune aziende almeno l’assicurazione indi infortunio, i secondi devono provvedere autonomamente a stipulare una polizza per il proprio veicolo. Peccato che lenon siano così, dato che la legge non ha ancora spiegatoinquadrare i fattorini della gig economy. Così le compagnie assicurative si sono mosse in autonomia e c’è chi ha stabilito delle proprie regole.fare, quindi, perindi incidente sul lavoro?funziona l’assicurazione per iin motorino Una premessa è doverosa: in generale le compagnie di assicurazioni hanno bisogno di sapere che tipo di utilizzo si fa del proprio veicolo, perché è in base a quello (e quindi ai rischi ...

