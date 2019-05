Rapina all' ufficio postale | malvivente preso a cazzotti da un richiedente asilo

Roma - anziana morta dopo Rapina in casa : 5 arresti. "Colpita alle spalle mentre chiedeva aiuto" : Si tratta di cinque rom: uno si è costituito, due sono stati bloccati nella capitale. Gli altri due a Torino e Ventimiglia. L'89enne fu aggredita nella notte tra domenica e lunedì, è spirata il giorno dopo a causa dei numerosi traumi

Rapina alla Bapr Ragusa - arrestati in tre : Itala, Messina - I carabinieri hanno arrestato G.V. 37 anni, e G.F., 46 anni e D.M.S., 26 anni, accusati di essere gli autori della Rapina commessa il 13 novembre 2018 alla filiale di Itala, Me, della ...

Tolosa - uomo si barrica in un bar-tabacchi con 4 ostaggi e spara alla polizia. “Non è terrorismo - ma Rapina finita male” : Asserragliato con quattro ostaggi all’interno di una rivendita di giornali e tabacchi dopo, secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, un tentativo di rapina. Nel quartiere Blagnac di Tolosa, nel sud ovest della Francia, un uomo è da ore barricato dentro al locale e ha anche sparato due volte contro le forze di polizia intervenute sul posto. Secondo Le Figaro, gli inquirenti non stanno vagliando la pista del terrorismo, bensì quella ...

La grande Rapina all’Europa : scomparsi 1.260 miliardi di Iva : Più di 1.260 miliardi di euro destinati ai 28 paesi dell'Unione europea sono scomparsi in otto anni tra il 2009 e il 2016 e solo in minima parte sono stati rintracciati. Un fiume di denaro, grande quanto il Pil dell'Australia, che doveva essere incassato dalle autorità fiscali dei paesi europei sotto forma di Imposta sul valore aggiunto (Iva) ma che si è inabissato come un fiume carsico e non è mai riaffiorato in superficie...

Bloccato alla guida del furgone - reagisce alla Rapina : camionista ferito a colpi di pistola nel Napoletano : L'autista di un camion è stato ferito a colpi di pistola e rapinato di novemila euro questa mattina poco prima delle 7.30 a Cardito. Secondo una prima ricostruzione della polizia,...

Ladro ucciso dalla cassiera durante la Rapina in negozio : Pina Francone Il fatto in Brasile, dove una donna alla cassa ha sparato alcuni colpi di pistola contro il malvivente, uccidendolo Un Ladro ha cercato di svuotare la cassa di un negozio ma è rimasto ucciso dalla cassiera, che lo ha freddato a colpi di pistola. Il fatto in Brasile, dove il malvivente ha preso d'assalto un esercizio commerciale di Blumenau, nello stato di Santa Catarina, nel sud del Paese. Qui, come riportato da Il ...

Ladro ucciso dalla cassiera durante la Rapina al supermercato : «Legittima difesa» VIDEO CHOC : Ladro ucciso durante la rapina al supermercato: il VIDEO CHOC. Nel filmato ripreso dalle telecamere di sicurezza si vede un uomo armato entrare all'interno di un negozio a Blumenau, nello stato...

Ragazzino ferito - Salvini : 'Se non era un Rapinatore ora stava davanti alla tv' : il vicepremier Salvini commenta: 'Sembra che ieri notte ci sia stato il primo episodio di legittima difesa , in provincia di Roma. Pare che il 16enne albanese scaricato davanti al policlinico Gemelli ...

Sedicenne ferito - Salvini : 'Se non avesse fatto il Rapinatore starebbe guardando Ballando' : Sul 16enne ferito a Roma e lasciato davanti al policlinico Gemelli, il vicepremier Salvini commenta: 'Sembra che ieri notte ci sia stato il primo episodio di legittima difesa , in provincia di Roma. ...

Roma - sedicenne albanese ferito all'addome : ipotesi Rapina in casa - il proprietario avrebbe sparato : Potrebbe essere stato colpito durante un furto in casa il ragazzo di 16 anni ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Gemelli di Roma. Il giovane, di origini albanesi, ferito a colpi di...

Anticipazioni Il segreto : Marcela e Matias alle prese con una Rapina alla locanda : Continuano a sorprendere i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva soap opera spagnola, ideata da Aurora Guerra, 'Il segreto' in onda sul piccolo schermo dal 2013. Lunedì 29 aprile ha inizio una nuova settimana che ci regala delle sorprese inaspettate nella vita dei personaggi principali. In particolare la concentrazione viene posta intorno alla famiglia Castaneda che sta affrontando un periodo complesso per ...

Pozzuoli : Rapina alla stazione di servizio e pistola puntata a un cliente. Arrestati 3 giovani : E' successo oggi presso una stazione di servizio a Pozzuoli. Tre giovani in sella a uno scooter senza targa, rubato ad una 40enne del posto, con i volti travisati da passamontagna e, due di loro, ...

Studentessa aggredita da un gruppo di Rapinatori : si rifiuta di scendere dall’auto - loro sparano ai finestrini. Il video : Una Studentessa di Medicina di 19 anni è stata aggredita a Randburg, in Sudafrica, dove era ospite da alcuni amici. Il video, diffuso sui social, mostra il momento in cui una coppia di uomini ha già speronato l’auto su cui viaggia la ragazza e si avvicina per farla scendere dalla macchina. Lei, tuttavia, oppone resistenza, finché uno dei due aggressori spara a un finestrino, riuscendo così ad aprire la portiera. La ragazza, fortunatamente, ...

Palermo : turista aggredito e Rapinato alla Vucciria - arrestato 17enne : Palermo, 18 apr.(AdnKronos) - Un giovane di 17 anni è stato arrestato, a Palermo, per una rapina commessa circa due mesi fa ai danni di un turista. Il ragazzo fa parte di un gruppo di giovani malviventi che il 27 febbraio ha aggredito e picchiato un turista, all'interno della Vucciria, rubandogli il