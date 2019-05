Rage 2 convince solo a metà nei voti delle recensioni della critica internazionale?

eurogamer

(Di martedì 14 maggio 2019) Dopo un primo capitolo con alti e bassi evidentissimi evendite di certo non stupefacenti in pochi si sarebbero aspettati di trovarsi di fronte a2 ma come tutti sappiamo è successo eccome e il gioco sta già passando sotto l'attenta lente d'ingrandimentodi settore.Nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto non perdetevi la nostra recensione di2 prima di dare un'occhiata alle valutazionistampa. Attualmente il gioco ha una valutazione di 68 su GameRankings e di 73 su OpenCritic. Uno score identico a quello proposto da Metacritic, dove la versione PC sfoggia anche in questo caso un 73.Nel complesso ispaziano da un massimo di 85 a un minimo di 50. Diamo un'occhiata da vicino ad alcunie ad alcunedi2:Leggi altro...