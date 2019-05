PONTE MORANDI | ANTIMAFIA BLOCCA IMPRESA DEL CANTIERE Toninelli Grazie Dia

Genova - il giorno più lungo : Nove racconta il crollo del PONTE MORANDI a nove mesi dalla tragedia : 14 agosto 2018: il ponte Morandi crolla improvvisamente trascinando con sé auto e camion e uccidendo 43 persone, molte delle quali dirette verso le ferie. Una tragedia ancora senza una spiegazione o un'ipotesi accreditata sulle cause del crollo: una tragedia che nove racconta alle 21.25 di questa sera, martedì 14 maggio 2019, a nove mesi da quella drammatica giornata.prosegui la letturaGenova, il giorno più lungo: nove racconta il crollo ...

PONTE MORANDI - gli agenti della Dia nel cantiere : interdittiva antimafia all’azienda ritenuta legata alla Camorra : Gli agenti della Dia (direzione investigativa antimafia) hanno notificato un’interdittiva antimafia alla ditta Tecnodem che ha ottenuto commesse da 100mila euro in subappalto dalla Fratelli Omini. Nel video, il momento in cui gli uomini della Dia entrano nel cantiere. Mafie | Di Giovanna Trinchella e Andrea Tundo. Ponte Morandi, le mani della Camorra nella demolizione: interdittiva antimafia ...

A rischio infiltrazioni mafiose - ditta interdetta dalla ricostruzione del PONTE Morandi : A febbraio la Tecnodem è stata inserita tra le ditte sub-appaltatrici per la demolizione e la bonifica degli impianti tecnologici per 100mila euro

PONTE MORANDI - impresa in odore di mafia : 11.00 La Direzione investigativa antimafia (Dia) di Genova sta notificando un'interdittiva antimafia all'impresa Tecnodem S.r.l. Unipersonale con sede a Napoli, impegnata nelle attività per la ricostruzione del"Ponte Morandi",perché ritenuta permeabile ed esposta al rischio di infiltrazione della camorra. Amministratrice e socio unico della società risulta infatti Consiglia Marigliano, priva di titoli o esperienze ma consuocera di Ferdinando ...

Una delle aziende impegnate nella ricostruzione del PONTE MORANDI di Genova è stata interdetta dall’antimafia : Il prefetto di Genova ha emesso una interdittiva antimafia nei confronti di un’azienda napoletana impegnata nella ricostruzione del ponte Morandi, crollato lo scorso 15 agosto, perché «permeabile ed esposta al pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata di tipo mafioso». La ditta

PONTE MORANDI - una ditta interdetta dall'antimafia : Angelo Scarano Si blocca già - almeno in parte - la ricostruzione del Ponte Morandi: la Dia di Genova ha infatti interdetto per rischio di infiltrazioni camorristiche l'impresa Tecnodem s.r.l. Unipersonale, con sede a Napoli. La ditta si occupa di demolizione industriale di materiale ferroso e a febbraio è stata inserita tra le ditte sub-appaltatrici per la demolizione e la bonifica del Ponte crollato il 14 agosto dell'anno scorso. ...

PONTE MORANDI - le mani della Camorra nella demolizione : interdittiva antimafia a un’azienda coinvolta nei sub-appalti : C’è l’ombra della Camorra tra le ditte che stanno lavorando alla demolizione del Ponte Morandi, crollato il 14 agosto seppellendo 43 persone. Si tratta della Tecnodem S.r.l., ditta napoletana che si occupa di demolizione di materiale ferroso e ha ottenuto 100mila euro di commesse in sub-appalto dalla Fratelli Omini, una delle società scelte partecipati all’Associazione temporanea di imprese scelte dalla struttura ...

Cantiere PONTE MORANDI - bloccata dall'antimafia una delle imprese : L'interdittiva della Prefettura a una società di Napoli: "Priva di titoli o esperienze, legami con pregiudicati"

PONTE MORANDI : su National Geographic il documentario sul crollo : L'articolo Ponte Morandi: su National Geographic il documentario sul crollo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Crollo PONTE MORANDI - denunciati furti nelle case degli sfollati : Crollo ponte Morandi, denunciati furti nelle case degli sfollati Le effrazioni sono state riscontrate in 8 abitazioni. La struttura commissariale per la ricostruzione ha sporto denuncia. Intanto va avanti il piano per demolire il moncone est. Il sindaco Bucci: “Voglio salutare demolitori entro luglio”. Si va verso uso ...

PONTE MORANDI : su National Geographic il documentario sul crollo : Roma, 10 mag., askanews, - Il capoluogo ligure si sveglia sotto una pioggia fitta e pesante. Alle ore 11.36 un boato cancella in un istante il rumore dell'acqua che cade, quello dei clacson delle auto ...

PONTE MORANDI - la speranza di Bucci : : Il sindaco-commissario è tornato a parlare delle tempistiche per l’abbattimento della “pila” 11: «Si può fare per la fine di maggio»

Sampdoria : un campo per Samuele - vittima del PONTE Morandi : I VIDEO DI GAZZETTA TV LA CERIMONIA - Uno spazio ludico particolare, voluto per permettere ai bambini di praticare sport e, soprattutto, per non dimenticare un bambino che in quel luogo giocava con ...

PONTE MORANDI - l'ultimo rientro a casa per gli sfollati : "Lasciamo una parte di noi" : Hanno preso il via le operazioni di rientro per 25 famiglie che vivevano sotto il Morandi (la cosiddetta 'zona nera'). Per...