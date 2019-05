Ponte di Genova | interdittiva antimafia per una ditta

Ponte MORANDI - ANTIMAFIA BLOCCA IMPRESA DEL CANTIERE/ Toninelli "Grazie Dia Genova" : PONTE MORANDI, la Dia ha BLOCCAto immediatamente un'IMPRESA appaltatrice nel CANTIERE demolizione per presunte infiltrazioni mafiose

La Dia interdice una ditta impegnata nella ricostruzione del Ponte di Genova : "Rischio infiltrazioni mafiose" : L’ombra della camorra sulla ricostruzione del ponte di Genova. La Direzione investigativa antimafia del capoluogo ligure ha emesso un’interdittiva per un’azienda impegnata nei lavori del viadotto, in qualità di sub-appalatrice. Il provvedimento, disposto dal prefetto Fiamma Spena, è stato notificato alla Tecnodem srl con sede a Napoli.L’azienda è ritenuta permeabile e esposta al rischio di ...

Genova - il giorno più lungo : Nove racconta il crollo del Ponte Morandi a nove mesi dalla tragedia : 14 agosto 2018: il ponte Morandi crolla improvvisamente trascinando con sé auto e camion e uccidendo 43 persone, molte delle quali dirette verso le ferie. Una tragedia ancora senza una spiegazione o un'ipotesi accreditata sulle cause del crollo: una tragedia che nove racconta alle 21.25 di questa sera, martedì 14 maggio 2019, a nove mesi da quella drammatica giornata.prosegui la letturaGenova, il giorno più lungo: nove racconta il crollo ...

Una delle aziende impegnate nella ricostruzione del Ponte Morandi di Genova è stata interdetta dall’antimafia : Il prefetto di Genova ha emesso una interdittiva antimafia nei confronti di un’azienda napoletana impegnata nella ricostruzione del ponte Morandi, crollato lo scorso 15 agosto, perché «permeabile ed esposta al pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata di tipo mafioso». La ditta

Il Ponte di Genova : cronologia di un disastro su National Geographic questa sera : Il 14 agosto del 2018 una tragedia quasi impensabile: il crollo del ponte Morandi a Genova, un punto di collegamento fondamentale per la città, 43 vittime spazzate via all’improvviso. Alle 11:36, alla vigilia di ferragosto, Genova e l’Italia devono fare i conti con una tragedia inaspettata e impensabile. National Geographic (canale 403 di Sky) torna a quel giorno drammatico con il documentario Il ponte di Genova: cronologia di ...

Il Ponte di Genova - cronologia di un disastro su National Geographic : Genova, 14 agosto 2018. Il capoluogo ligure si sveglia sotto una pioggia fitta e pesante. Alle ore 11.36 un boato cancella in un istante il rumore dell’acqua che cade, quello dei clacson delle auto incolonnate verso il ferragosto, le voci di un’intera città. È crollato il Ponte Morandi che collega la riviera di Levante con quella di Ponente, e nel suo collasso ha portato con sé anche 43 vite in una giornata ...

Crollo Ponte Genova : domani niente rientro degli sfollati a causa del vento : A seguito dell’avviso di vento di burrasca per domani in Liguria, la Protezione Civile del Comune di Genova ha annunciato che le operazioni di recupero beni da parte delle famiglie degli sfollati in seguito al Crollo del viadotto Morandi, in programma domani, sono state rimandate, in accordo con il Comitato degli sfollati, alla domenica successiva. A seguito dell’avviso emesso dalla protezione civile della Regione Liguria entrano in ...

'Il Ponte di Genova - Cronologia di un disastro' - in tv il documentario. I soccorritori : "Sembrava l'inferno" | VIDEO : In anteprima su Today una clip tratta dal documentario sul crollo del Ponte Morandi, in onda in prima visione assoluta il 12...

Ponte Genova : denunciati furti in case : Genova, 10 MAG - La struttura commissariale per la ricostruzione del viadotto Morandi ha sporto denuncia per effrazioni avvenute in 8 abitazioni e alcune cantine nei palazzi sotto il moncone est di ...

Crollo Ponte Genova : la struttura commissariale denuncia furti : La struttura commissariale per la ricostruzione del viadotto Morandi, per conto del demanio, ha sporto denuncia per effrazioni avvenute in otto abitazioni e alcune cantine nei palazzi sotto il moncone est di Ponte Morandi. Il caso dei furti è venuto alla luce in occasione del quarto e ultimo rientro degli sfollati nelle loro case, ma la denuncia e’ stata fatta precedentemente. I tecnici di Ireos, una delle aziende impegnate nella ...

Crollo Ponte Genova : ricostruzione iniziata anche a est : I lavori di ricostruzione del viadotto Polcevera sono iniziati anche nel cantiere sulla sponda est del Polcevera. Lo comunica la struttura commissariale precisando che si tratta dell’avvio degli interventi per i 14 pali di fondazione di quella che sara’ la futura pila numero 11. I lavori si stanno svolgendo in una porzione di superficie su cui non insiste, ovviamente, quanto resta da demolire del vecchio viadotto. Ora il cantiere di ...

Ponte Genova - iniziato rientro sfollati : ANSA, - Genova, 6 MAG - Sono iniziate le operazioni di rientro per 25 famiglie che vivevano sotto il Ponte Morandi, la cosiddetta 'zona nera', ndr, e che oggi, per l'ultima volta, avranno accesso alle ...

Genova : il Ponte Morandi verso il nulla : A nove mesi dalla tragedia la ricostruzione è lontana, con Autostrade che ha fatto 5 ricorsi al Tar e potrebbe avere un risarcimento di 200 milioni

Ponte Genova : Genoa e Samp match benefico : ANSA, - Genova, 23 APR - Una partita benefica per le aziende e i commercianti colpiti dal crollo di Ponte Morandi: in campo una formazione composta da giocatori di Genoa e Sampdoria, chiamata per l'...