Perché Facebook sta perdendo la battaglia contro l’Isis e il terrorismo online

Ecco Perché Unicredit abbandona Facebook e Instagram : L’istituto di credito lascia i social network di Mark Zuckerberg, ma resta su Twitter e LinkedIn. Tra le motivazioni ci sono anche le modalità con cui la capogruppo Facebook e le sue controllate continuano a gestire i dati dei clienti delle banche. ...

Sri Lanka - Perché bloccare Facebook e i social network dopo l’attentato è un rischio : La chiesa colpita dall’attentato in Sri Lanka, in cui sono morte 310 persone (foto di Tharaka Basnayaka/NurPhoto via Getty Images) Facebook e YouTube sono stati momentaneamente sospesi in Sri Lanka a seguito degli attentati di Pasqua, che hanno causato la morte di 310 persone. Il governo ha scelto di bloccare i social media per prevenire ogni tipo di discorso che possa amplificare l’odio e per limitare la circolazione di fake news sulle ...

Perché questa foto - per quanto inopportuna - deve restare su Facebook : Tutte le divise di Matteo SalviniTutte le divise di Matteo SalviniTutte le divise di Matteo SalviniTutte le divise di Matteo SalviniTutte le divise di Matteo SalviniTutte le divise di Matteo SalviniTutte le divise di Matteo SalviniTutte le divise di Matteo SalviniTutte le divise di Matteo SalviniTutte le divise di Matteo SalviniTutte le divise di Matteo SalviniTutte le divise di Matteo SalviniTutte le divise di Matteo SalviniTutte le divise di ...

'Perché Facebook non ha potuto rimuovere il post di Morisi con Salvini e il mitra' : La politica è sempre un linguaggio performativo. Berlusconi è stato più facile da contrastare. Con Salvini è più difficile invece, e quindi bisogna cercare di essere paradossali da una parte e ...

“Perché Facebook non ha potuto rimuovere il post di Morisi con Salvini e il mitra” : "Il post di Luca Morisi? Un esempio tipico di comunicazione postmoderna. In questo lui è molto bravo. Sia chiaro, una comunicazione dedicata al male totale…". Christian Raimo, 44 anni, scrittore, saggista, insegnante, editor, traduttore e dal 2018 assessore alla cultura indipendente nel III Municipio di Roma ("Sono di sinistra ma senza tessere di partito", chiarisce), di comunicazione postmoderna se ne intende parecchio. ...

Alexandria Ocasio-Cortez abbandona Facebook : ecco Perché : ... ha rinunciato al social network più popolare del mondo: Facebook. In un'intervista per il podcast di Yahoo News chiamato ' Skullduggery' , la democratica di New York ha detto che ha smesso di usare ...

Perchè vedo questo? Facebook prova a spiegare : Facebook lancia uno strumento che si chiama "Perchè vedo questo" che prova a spiegare agli utenti le scelte dell'algoritmo

Perché un post compare sulla home page di Facebook? Il social network spiega i meccanismi : Per la prima volta, il social network più utilizzato al mondo, fornirà informazioni su come funziona direttamente la classificazione delle notizie nell'app e nella versione per i browser. Lo ...

Facebook : arriva il nuovo algoritmo che spiega Perché vediamo certi contenuti : La politica di trasparenza si applica anche agli annunci pubblicitari. Ad esempio, il gigante dei social ha iniziato a etichettare la pubblicità politica mostrata sulle sue piattaforme.

“Perché vedo questi post su Facebook?” La risposta sarà presto nel menu di tutti gli utenti : Facebook ha pubblicato un articolo aggiornato sul newsfeed per far capire agli utenti perché vedono in elenco certi contenuti piuttosto che altri, e preannunciando l’arrivo di una nuova funzione che ne consente un maggiore controllo. Dopo lo scandalo di Cambridge Analytica, la bufera per il video della strage di Christchurch e altri passi falsi, Facebook ha deciso di sposare la causa della trasparenza e della privacy. Nel fine settimana ...

Brindisi : ha cercato di uccidere la moglie Perché era su Facebook - arrestato : È entrato in casa ed ha trovato la donna sul social network Facebook: in preda al furore, ha preso il cellulare, l’ha sbattuto a terra rompendolo, e successivamente ha preso l’ascia ed ha iniziato a minacciarla di colpirla e di ucciderla. Questo, è accaduto a Torchiarolo, in provincia di Brindisi. L’uomo di 50 anni, che ha aggredito la sua ex moglie, non era la prima volta che assumeva atteggiamenti violenti nei suoi riguardi: era stato infatti ...

Perché il test di Facebook sul Face Id non sta andando a buon fine : C’è il tavolo da ping pong, il biliardo e persino una sala prove musicale. Ci sono le caffetterie e le mense arredate con enormi emoticon. Ovunque sono appesi poster motivazionali dall’aria decisamente hipster. Ci sono console di videogiochi, postazioni per la realtà virtuale e anche un laboratorio di bricolage (che qui viene però chiamato “laboratorio di ricerca analogica”). In poche parole, c’è tutto quello che potreste aspettarvi nella sede ...

Perché l’algoritmo di Facebook non ha riconosciuto i video dell’attentato in Nuova Zelanda : Jacinda Arden, premier neozelandese, incontra le famiglie delle vittime dell’attentato di Christchurch (foto di Kai Schwoerer/Getty Images) A una settimana dalle sparatorie avvenute a Christchurch in Nuova Zelanda, molti utenti del web si chiedono ancora come mai le intelligenze artificiali che moderano i contenuti sui social network non abbiano rilevato automaticamente il video dell’attentato. Facebook ha illustrato il funzionamento della ...

Cambiate subito la password di Facebook - oltre 600 milioni esposte Perché salvate in chiaro : Facebook conferma, con un post sul proprio blog, di aver registrato le password di centinaia di milioni di utenti in chiaro, senza alcuna protezione. L'articolo Cambiate subito la password di Facebook, oltre 600 milioni esposte perché salvate in chiaro proviene da TuttoAndroid.