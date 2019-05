Pelé : trama - cast e curiosità sul film che racconta il leggendario calciatore brasiliano : Martedì 14 maggio, dalle 21.25 in poi, Canale 5 ripropone in prima serata il film del 2016 Pelé, biopic diretto dai fratelli Jeff e Michael Zimbalist che narrà la primissima fase della vita e della carriera del leggendario calciatore omonimo, universalmente noto come uno dei due più grandi di tutti i tempi, insieme con Diego Armando Maradona (anche se, intanto, Messi e Cristiano Ronaldo hanno mostrato di avere buoni argomenti per entrare nella ...

