Parlano solo di fesserie | Salvini attacca i tg | la replica epica di Mentana

Salvini : Tg1 - Tg5 e La7 Parlano solo di fesserie : Il leader della Lega Matteo Salvini va all'attacco dei maggiori telegiornali. "Vi sfido, fate un esperimento, andate a guardare stasera i telegiornali, Tg1, Tg5 o La7, non affronteranno nessuno degli argomenti dei quali stiamo parlando qui in piazza, ma parleranno solo di fesserie di cui non importa nulla a nessuno", ha affermato il vicepremier e ministro dell'Interno durante un comizio nel Veronese.