Parla Gaia de Beaumont Una nobile della scrittura nell' era della critica

ilgiornale

(Di martedì 14 maggio 2019) Massimiliano Parente Tanti romanzi all'attivo, poca attenzione ai premi e ai recensori. «Contano i posteri» Intervistaredenon è una cosa facilissima, soprattutto se a farlo è uno scrittore stronzo come me. Io per esempio vorrei chesse male dei critici, degli altri scrittori, del mondo letterario, mi sono sempre chiesto perché in trent'anni di libri bellissimi lei sia sempre stata poco considerata.famiglia dei Pecci Blunt, padre francese e madre americana, sessantasette anni portati benissimo, e è stata sposata anche con Giordano Bruno Guerri. Ci vediamo a Roma, al bar Il siciliano, in piazza Vescovio, vicino casa mia, che ho trasformato nel mio luogo di incontro, e cominciamo a chiacchierare davanti a due cocktail di scampi e una bottiglia di champagne. Dei critici non ne vuolere, anzi non sa neppure chi siano. Le faccio qualche ...

parentetweet : Ho incontrato Gaia de Beaumont, grande scrittrice amata dai grandi scrittori e ignorata dai piccoli critici. Il mio… - filippomaura66 : @GPS_SPINATO @alioscia16 scusa Spinato di cosa parla la gaia meraviglia,mi può informare grazie. - schlbi78 : @Gaia_Mai_ Ma perché Miriam non parla ah ah non riusciva a stare seria ? -