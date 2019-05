Panchine Serie A | la situazione tra conferme e addii | ribaltoni in casa Inter e Milan

calcioweb.eu

(Di martedì 14 maggio 2019) Il campionato si avvia alla conclusione ed è già ora di pensare al mercato. Non solo quello relativo ai calciatori, ma sarà soprattutto il mercato allenatori a tener banco, in un’estate che si preannuncia bollente. Vediamo traladellediA. Gasperini (Mauro Locatelli/LaPresse) ATALANTA – Il nome che siederà sulla panchina della Dea dipenderà dalla qualificazione o meno in Champions. In caso di quarto posto molto probabile la permanenza di Gasperini, in caso di mancato accesso alla Champions si valuteranno altre soluzioni: Simone Inzaghi (in caso di sconfitta in finale di Coppa Italia), Stefano Pioli o Eusebio Di Francesco. GASPERINI 65%, S.INZAGHI 20%, DI FRANCESCO 10%, PIOLI 5% Filippo Rubin/LaPresse BOLOGNA – Visto l’ottimo impatto e la salvezza quasi raggiunta, quasi certa la conferma di Sinisa Mihajlovic sulla ...

