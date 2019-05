Panchina Juventus | per i bookies Allegri si allontana | più vicino Guardiola

calcioweb.eu

(Di martedì 14 maggio 2019) Non si parla ormai d’altro in casa Juve, con lo scudetto già in tasca da tempo è il momento di pensare alla prossima stagione. Tiene sempre banco il futuro di, tema caldo anche per i bookmakers. Addio del tecnico toscano che, nell’analisi di Sisal Matchpoint, non è poi così lontano dalla realtà, anzi. Nella scommessa su chi sarà il l’allenatore dei bianconeri dopo l’estate, riporta Agipronews, il testa a testa è serratissimo tra: il tecnico toscano rimane favorito, ma la sua quota è salita da 1,80 a 2,00, quello catalano lo segue a un soffio ed è passato da 3,00 a 2,50 nelle ultime ore. Siinvece l’ipotesi di un ritorno di Antonio Conte, ormai quasi alla firma con l’Inter, proposto a 4,50, mentre resta a 6,00 la pista che porta a Mauricio Pochettino. LEGGI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME ...

repubblica : Juventus, Allegri si allontana: Conte in pole per la panchina - Sport_Mediaset : Il #Psg tenta #Allegri e la #Juve è pronta alla svolta in panchina. #Agnelli sogna #Guardiola per sostituirlo, ma… - tuttosport : #JuveU23: per la panchina sale #Pirlo ?? -