Palermo in Serie C | la rabbia di Ursino Forza Nuova Palermo | “Decisione incomprensibile”

Le notizie del giorno – Palermo in Serie C - l’annullamento dei playout e il calciomercato del Lecce di Liverani : notizie DEL giorno Palermo IN Serie C – E’arrivata la decisione sul Palermo, ed è una stangata pazzesca e clamorosa. Il Tribunale federale nazionale – Sezione Disciplinare presieduto da Cesare Mastrocola, ha retrocesso il club rosanero all’ultimo posto del campionato di Serie B della stagione sportiva in corso. La società è stata sanzionata per una Serie di irregolarità (APPROFONDIMENTO) ANNULLATI I playout – Palermo in ...

“Palermo in serie C” - Lega B cambia : cancellati playout : Resta poco rosa e tanto nero nell'incubo del Palermo, retrocesso in serie C per irregolarita' gestionali dopo un travagliato periodo dal punto di vista della societa' che, almeno secondo il tribunale della Figc, e' stata gestita con eccessiva spregiudicatezza tra il 2014 e il 2018. Resta fuori l'ex patron Maurizio Zamparini, dato che i giudici ne hanno dichiarato inammissibile il deferimento per mancato rispetto dei termini a difesa. La ...

Palermo in Serie C - Giuseppe Milazzo : “è un dramma sportivo” : “Quello che e’ accaduto al Palermo calcio è un dramma sportivo, le cui conseguenze si ripercuotono nell’intera citta’. Non e’ tollerabile che una squadra che sta lottando meritatamente sul campo per tornare in Serie A, venga penalizzata da una sentenza del Tribunale federale nazionale della Figc, che ha disposto la retrocessione in Serie C. Apprendo che i vertici societari faranno appello per ribaltare tale ...

Retrocessione Palermo - clamorosa decisione della Lega Serie B : cancellati i play-out : La Lega Serie B ha deciso di considerare retrocesse Foggia, Padova e Carpi oltre il Palermo, annullando così il play-out tra Venezia e Salernitana Una decisione clamorosa quella della Lega Serie B, assunta dopo la Retrocessione del Palermo decisa dal Tribunale Nazionale Federale. Davide Anastasi/LaPresse La formazione rosanero è stata retrocessa all’ultimo posto per illecito amministrativo, con annessa Retrocessione alla Serie C. Una ...

Clamoroso in Serie B - annullati i playout : Palermo e Foggia in Serie C : Palermo in Serie C ma anche la retrocessione del Foggia, non ci saranno dunque i play-out per Venezia e Salernitana mentre i play-off si giocheranno come da programma, senza alcun rinvio: è quanto comunicato in una nota il Consiglio direttivo della Lega di B. Alla luce della sentenza del Tribunale Federale Nazionale, “immediatamente esecutiva”, il Consiglio direttivo “ha deliberato all’unanimita’ di procedere ...

“Palermo in serie C” - la B sconvolta e play off slittano : Resta poco rosa e tanto nero nell'incubo del Palermo, retrocesso in serie C per irregolarita' gestionali dopo un travagliato periodo dal punto di vista della societa' che, almeno secondo il tribunale della Figc, e' stata gestita con eccessiva spregiudicatezza tra il 2014 e il 2017. Resta fuori, al momento, l'ex patron Maurizio Zamparini, dato che i giudici ne hanno dichiarato inammissibile il deferimento per mancato rispetto dei termini a ...

Palermo in Serie C - M5S : “il club paga il grave errore della giustizia sportiva commesso nella passata stagione” : “Il Palermo calcio paga tuttora il grave errore della giustizia sportiva commesso nella passata stagione quando al club venne negata ingiustamente la Serie A. Oggi il tribunale della Figc chiede la retrocessione all’ultimo posto in classifica, quindi la Serie C, senza tenere conto degli enormi sforzi nella nuova proprieta’ penalizzando oltremodo una citta’ intera. Confidiamo nell’appello del Palermo, ma se i ...

Serie B - tabellone e calendario dei play-off. Le nuove date senza il Palermo. Programma - orari e tv : La sentenza che ha retrocesso il Palermo all’ultimo posto della Serie B di calcio rischia di sconvolgere tutta la post season del campionato cadetto: non soltanto vanno riscritti i play-off per la promozione in Serie A, manche i play-out per la retrocessione in Serie C, tutto questo ovviamente in attesa del ricorso dei rosanero. Questa la situazione dopo la retrocessione del Palermo all’ultimo posto: Promosse in Serie A: Brescia, ...

Palermo in Serie C - Sergio Friscia : “non ho mai apprezzato la gestione Zamparini” : “Palermo, i tifosi rosanero e tutti coloro che nel capoluogo siciliano amano il calcio e lo vivono con passione e rispetto non possono che essere profondamente amareggiati per quanto accaduto: i fatti riscontrati dalla giustizia sportiva e la conseguente retrocessione in Serie C”. Sono le dichiarazioni all’ITALPRESS di Sergio Friscia sulla decisione del TFN della Figc di retrocedere il Palermo in Serie C. ...

Serie B - ultim’ora : Palermo retrocesso in Serie C - il comunicato ufficiale : Serie B, ultim’ora: Palermo retrocesso in Serie C, il comunicato ufficiale Un fulmine a ciel sereno colpisce in pieno la stagione del Palermo. Un’annata nel complesso positiva, che stava avviandosi verso i Playoff alla conquista della Serie A. Almeno sul campo. Il Tribunale Federale Nazionale, tuttavia, nella giornata di oggi, a causa di una Serie di irregolarità gestionali da parte di alcuni ex dirigenti ha condannato la ...

Il Palermo retrocesso in Serie C : penalizzata la Città : Il sindaco Leoluca Orlando rappresenta l’amarezza di Palermo dopo la decisione di retrocedere la squadra in Serie C. “Una decisione

Palermo in Serie C - Totò Orlando : “è stata mortificata una città” : “E’ una sentenza che condanna una societa’ sportiva ma al tempo stesso mortifica un’intera citta’ che non merita questo ennesimo schiaffo. Credo che le istituzioni locali debbano valutare la possibilita’ di sostenere il ricorso della societa’ per difendere i valori espressi sul campo e l’amore dei palermitani per la maglia rosanero”. Sono le dichiarazioni attraverso una nota di ...

Palermo in Serie C - il comico Roberto Lipari : “Zamparini? Non l’abbiamo mai capito…” : “Quando Zamparini lasció il Palermo ho subito pensato che fossero finiti gli allenatori da esonerare. Invece il nostro ex presidente si era solo confuso per un po’ di lettere: Quando diceva “Portero’ il Palermo in Champions!” in realta’ intendeva dire “Portero’ il Palermo in C”. E’ colpa di noi tifosi…non l’abbiamo mai capito”. Sono le dichiarazioni ...

Palermo retrocesso in serie C : presunto illecito sportivo condanna rosanero : Palermo – Stangata per il Palermo: il Tribunale federale nazionale della Figc ha retrocesso i rosanero all’ultimo posto del campionato di serie B appena concluso, accogliendo quindi la richiesta della Procura in merito al presunto illecito amministrativo che sarebbe stato commesso dal club. Il responso del Tribunale di fatto provoca la retrocessione diretta del Palermo in serie C. “Una decisione che colpisce tutta la ...