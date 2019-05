Palermo | furti in locali centro storico | arrestato ladro seriale

Palermo : furto da 10mila euro in gioielleria - recuperata refurtiva : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) - Un pregiudicato di 74 anni, Ignazio Lo Coco, e un giovane di 29 anni sono stati arrestati e denunciati in relazione a un furto di gioielli, per un valore di circa 10mila euro, commesso la scorsa notte in una gioielleria di Palermo. Le indagini, condotte dalla polizia,