Nuovo Mercedes-Benz Sprinter | la terza generazione è connessa e intelligente – FOTO

Nuovo SUV elettrico Mercedes EQC - il futuro è adesso : prezzo e dati tecnici [GALLERY] : Nuovo Mercedes-Bemz EQC, il Suv Full-electric tedesco con 2 motori e oltre 400 Cavalli di potenza oggi disponibile sul mercato con un prezzo competitivo per la categoria La EQC segna l’alba di una nuova era della mobilità elettrica per Mercedes-Benz. Una nuova porta d’ingresso al mondo full electric della Stella con prezzi a partire da 76.839 euro per la EQC 400 4MATIC SPORT. Due le line di allestimento previste per il mercato italiano: ...

Mercedes : Nuovo Classe G 2019 - rinnovata nei contenuti ma non nel prezzo [GALLERY] : Mercedes, nuova Classe G 2019 rinnovata ed aggiornata nell’aspetto e nei contenuti, per un ritorno alle origini da fuoristrada puro Nel 1979, la casa della Stella ha creato il suo iconico fuoristrada denominato Classe G, da allora tutti i modelli “rialzati” della Mercedes ripropongono la lettera “G” nel nome. La fuoristrada che viene definita “stongerthantime“, sopravvissuta al tempo, è la vettura ...

Nuovo Mercedes GLS : aspetto da SUV - comfort da berlina di lusso [GALLERY] : Debutta a New York Mercedes GLS 2019, una vera e propria ammiraglia di lusso derivata dalla Classe S nel ‘corpo’ di un SUV Nuovo Mercedes-Benz GLS è il SUV che offre di più in tutti i sensi: più spazio, più comfort, più eleganza. «Nuovo GLS è il SUV di Classe S. Interpreta eleganza, prestazioni superiori e intelligenza come quasi nessun’altra vettura», afferma Ola Källenius, membro del Consiglio Direttivo di Daimler AG, ...

Briatore : “Mercedes che batte la Ferrari? Niente di Nuovo” : Flavio Briatore non è sorpreso che nel 2019 la Ferrari stia lottando per cercare di battere la Mercedes, che ha fatto tre doppiette nelle prime tre gare di stagione. “Cosa non va in Ferrari? Non è una novità“, ha detto l’ex-boss Renault all’emittente La7. “La macchina è lenta da 8 anni“. Briatore ha detto che […] L'articolo Briatore: “Mercedes che batte la Ferrari? Niente di nuovo” sembra ...

Mercedes GLB Concept - entro fine anno arriva il Nuovo Suv compatto : ... come spiega il costruttore, 'nella marcia regolare il programma Eco/Comfort prevede una ripartizione della coppia di 80:20, asse anteriore : asse posteriore,, il programma Sport una di 70:30. Nella ...

Mercedes-Benz GLS - Il Nuovo modello in veste - quasi - definitiva : Lateralmente, sul paraurti saranno presenti delle prese d'aria pronunciate, mentre al centro lo stile sarà caratterizzato da una protezione per il sottoscocca, tipica di molte sport utility. Al ...

Mercedes GLB 2019 - l’attesa è finita : ecco le foto ufficiali del Nuovo SUV compatto della Stella : Con il Concept Mercedes GLB la casa di Stoccarda mostra al Salone dell’Auto di Shanghai, in programma dal 18 al 25 aprile 2019, la prospettiva di espansione dell’offensiva SUV nel segmento delle compatte: una nuova Stella che affiancherà il versatile GLA “Ci siamo chiesti se, all’interno della nostra fortunata gamma SUV, ci fosse un posto libero tra GLA e GLC. Concept GLB è la nostra risposta. Con questo prototipo mostriamo le nostre idee ...

Formula 1 – La superiorità della Mercedes ed il Nuovo ordine di scuderia - Binotto spiega : “ecco perchè abbiamo detto a Leclerc di far passare Vettel” : Mattia Binotto commenta il Gp della Cina: le parole del team principal Ferrari sulla superiorità Mercedes e sull’ordine di scuderia a Charles Leclerc 75ª vittoria in carriera per Lewis Hamilton: ancora una doppietta per la Mercedes, oggi in Cina. Il britannico ha conquistato il gradino più alto del podio a Shanghai, seguito da Bottas e Vettel. Quarto posto invece per Verstappen, che si è lasciato alle spalle la Ferrari di Leclerc e ...

Per la Mercedes un Nuovo SUV “piccolo”… il GLB - arriverà al Salone di Shanghai : La famiglia dei SUV di taglia medio-piccola di Casa Mercedes si sta per arricchire di un nuovo modello, una declinazione “compatta”di un SUV, il GLB che verrà svelato a breve, al Shanghai Auto Show 2019 (dal 18 al 25 aprile). Gli elementi che andranno a comporre questa nuova vettura di Stoccarda, sono tutti di prim’ordine ed in ogni caso derivano – nel concetto – da quanto già visto (modificato ed adattato) alle ...

Mercedes GLB – ecco le immagini ufficiali degli interni del Nuovo suv della stella [GALLERY] : ecco cosa sappiamo sul prossimo SUV compatto della Casa di Stoccarda. Si chiamerà Mercedes GLB, lo vedremo nel corso del 2019 e avrà un design di rottura rispetto all’attuale produzione della casa tedesca Mercedes-Benz ha rilasciato un primo teaser ufficiale degli interni del suo prossimo SUV, il GLB. Si tratta di un modello che si posizionerà tra la GLA e la GLC ma si differenzierà da queste per avere un design di rottura, ...