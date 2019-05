Nuovissimo Huawei P20 Lite 2019 in arrivo | nella fotocamera il plus rispetto al modello

optimaitalia

(Di martedì 14 maggio 2019) Sembra dato praticamente per certo il lancio di unP20. Qualcuno potrebbe ritenere alquanto anomala l'uscita di un nuovo device della seriecon l'attuale P30in circolazione ma l'usanza è radicata nelle strategie del produttore: basti pensare al primo grande successo commerciale dell'aziendaP8rimpiazzato dall'edizione 2017 dello stesso telefono con altro record di incassi. In effetti , proprio con un P20di questa annata l'intenzione sarebbe quella di soddisfare le esigenze della fascia media di mercato e subito con un prezzo molto interessante (già praticamente svelato).Secondo la fonte più che autorevole Windfeature, ilP20arriverebbe con un display praticamente identico al predecessore ossia da 5,84 polici FHD e con tecnologia LCD (non ci sarebbe tuttavia una taccaparte alta dello schermo ma un foro per la ...

