Nuova spinta per EMUI 9 su Huawei Mate 20 Lite | segnalata la B163 oggi 14 maggio

(Di martedì 14 maggio 2019) Sono segnali molto incoraggianti quelli che abbiamo ottenuto nel corso delle ultime ore per quanto concerne il cosiddetto20, soprattutto per gli utenti che sono ancora in attesa di segnali per quanto riguarda il rilascio dell'aggiornamento con9 e Android Pie. Dopo le ultime notizie condivise di recente in merito ad un presunto rinvio per il rollout completo del pacchetto software, secondo quanto abbiano avuto modo di raccogliere a fine aprile,14ci sono tutto sommato buone notizie per l'utenza italiana.Secondo quanto raccolto in mattinata, infatti, pare essere finalmente in distribuzione l'aggiornamentoper20, che a conti fatti ha il merito di portare con sé la patch di aprile per quanto concerne il discorso sicurezza. Al momento non si hanno ulteriori informazioni sull'upgrade, ma di sicuro quest'ultimo è basato su Android ...

