Nelle nuove serie tv di The CW tre giovani protagoniste | Nancy Drew | Katy Keene e Batwoman

Blastingnews

(Di martedì 14 maggio 2019) L'emittente statunitense The CW quest'anno ha stabilito un record: per la prima volta un canale americano ha rinnovato tutti gli show del suo palinsesto. Settimane fa la rete ha precisato che per Supernatural e Arrow si tratterà dell'ultimo rinnovo, rispettivamente per la quindicesima e l'ottava stagione. Visto che si è nel periodo degli Upfronts 2019, quel momento dell'anno in cui le emittenti statunitensi presentano i prossimi palinsesti televisivi, si parla di tretv annunciate e confermate: il mistery teen-drama '', la commedia musicale e spin-off di Riverdale '' e la nuova eroina dell'Arrowverse ''. Non sono state ancora rese note le date delle première ma le prime due probabilmente andranno in onda in autunno mentre la supereroina di Gotham potrebbe debuttare dopo la conclusione di Arrow. Si analizzano di seguito le trame dei nuovi show ...

berlusconi : Serve un nuovo governo con il programma del #centrodestra: meno tasse per le nuove assunzioni, vera #FlatTax per tu… - italianaradio1 : Spider-Man: Far From Home, i protagonisti in azione nelle nuove foto dal film - FilmFilmFilmF : Spider-Man: Far From Home, i protagonisti in azione nelle nuove foto dal film -