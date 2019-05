NBA | i Philadelphia 76ers confermano Brown sulla panchina

Basket - NBA Playoff 2019 : Portland e Toronto battono Denver e Philadelphia e approdano alle rispettive finali di Conference : Due le partite di Playoff della notte NBA, entrambe decisive gara-7. Grazie a 37 punti e 9 rimbalzi di C.J. McCollum i Portland Trail Blazers battono per 100-96 i Denver Nuggets e approdano per la prima volta alle finali della Western Conference dal 2000, la serie di finale contro i Golden State Warriors si aprirà nella notte tra martedì e mercoledì alla Oracle Arena di Oakland e vedrà di fronte, tra l’altro, i fratelli Seth (Portland) e Stephen ...

Basket - playoff NBA : Toronto e Denver battute - sarà gara-7 con Philadelphia e Portland : WASHINGTON - Fattore campo rispettato in gara-6 dei playoff Nba. A Est Philadelphia vince 112-101 e trascina Toronto alla 'bella' visto il 3-3 nella serie. A Ovest, invece, Denver fallisce il match ...

Playoff NBA - vincono Philadelphia e Portland - sarà gara 7 con Toronto e Denver : Si decideranno in gara 7 le due semifinali di Conference dei playff Nba Toronto Raptors-Philadelphia 76ers e Denver Nuggets-Portland Trail Blazers . Stanotte si giocherà, invece, gara 6 fra Golden ...

NBA Playoff : Jimmy Butler trascina Philadelphia - Portland e Denver vanno a gara-7 : ROMA - Philadelphia riesce a superare Toronto e portarsi 3-3 nella serie. I Sixers, trascinati da Joel Embiid e Jimmy Butler , vincono 112-101 e pareggiano i conti contro i Raptors: tra meno di 48 ore ...

NBA - Philadelphia e Portland vanno a gara 7 - : Proseguono le emozioni dei play-off NBA. Portland, sotto 2-3 nella serie con Denver, riesce a portare a casa il sesto atto della sfida, 119-108,, rinviando il tutto alla decisiva gara 7, in casa dei ...

Basket - NBA Playoff 2019 : Philadelphia 76ers e Portland Trail Blazers costringono Raptors e Nuggets a giocare gara-7 : Entrambe le Conference avranno almeno una gara-7. A Est, infatti, i Philadelphia 76ers riacciuffano i Toronto Raptors con la vittoria in casa che significa 3-3 nella serie, mentre a Ovest i Portland Trail Blazers riescono a battere i Denver Nuggets. Il tutto in attesa che questa notte Golden State Warriors e Houston Rockets diano fuoco alle polveri per una gara-6 senza Kevin Durant che promette scintille. Il match tra Sixers e Raptors lo vincono ...

Playoff NBA : Joel Embiid e Jimmy Butler trascinano Philadelphia - si va a gara-7 : Philadelphia 76ers-Toronto Raptors 112-101 Jimmy Butler è arrivato a Philadelphia lo scorso novembre per questo, per piazzare le giocate decisive nel momento del bisogno, per trascinare i Sixers oltre ...

NBA - Toronto-Philadelphia : Drake fa infuriare Embiid “clonandogli” l’aeroplanino [VIDEO] : Toronto e Philadelphia si stanno dando battaglia nella serie che deciderà la prima finalista ad Est: Drake ha acceso ulteriormente gli animi Il quinto atto della serie tra Toronto e Philadelphia ha visto i Raptors trionfare in maniera netta. Leonard e soci hanno dominato portandosi sul 3-2 e guadagnandosi dunque due match point per volare in finale di Conference. Il rapper Drake, tifosissimo ed ambasciatore dei Raptors nel mondo, ha ...