Nazionale U20 | i convocati dell’Italia per i Mondiali | presenti Pinamonti e Scamacca

(Di martedì 14 maggio 2019) Cresce l’attesa per il Mondiale Under 20 che si disputerà dal 23 maggio al 15 giugno in Polonia, l’Italia si candida ad essere protagonista con l’intenzione di arrivare il più lontano possibile. La squadra è in ritiro in vista della partenza per la Polonia, sedici dei ventunosono da ieri al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, la partenza è stata fissata per il pomeriggio di domenica 19 maggio. Gli azzurrini faranno l’esordio giovedì 23 maggio a Gdynia con il Messico, domenica 26 maggio a Bydgoszcz affronterà l’Ecuador e ancora a Bydgoszcz mercoledì 29 se la vedrà con il Giappone. Italia, iL’elenco deiper il Mondiale. Portieri: Alessandro Plizzari (Milan), Marco Carnesecchi (Atalanta), Leonardo Loria (Juventus); Difensori: Luca Pellegrini (Cagliari), Alessandro Buongiorno (Carpi), Alessandro Tripaldelli (Crotone), ...

