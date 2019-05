MotoGp – Altro che clima teso | la Honda crede in Lorenzo | le parole del presidente HRC

sportfair

Il team manager della HRC ottimista e fiducioso: le parole di Nomura su Jorge Lorenzo. Il Gran Premio di Jerez de la Frontera non è stato il gp della svolta per Jorge Lorenzo: il maiorchino era certo di poter ottenere un buon risultato in Spagna, davanti al suo pubblico, in sella alla sua Honda, ma così non è stato. Jorge Lorenzo ha terminato la gara spagnola al 12° posto, ma nonostante qualche voce di corridoio, sembra che in casa Honda il clima sia sereno e rilassato. "Mi aspettavo che facesse una grande prestazione a Jerez ed è andata bene fino alle qualifiche, quando però è successo qualcosa", ha affermato ad AS il team manager della HRC. "Penso che farà bene nelle prossime gare, ha alcuni punti da migliorare, mentre in altri lo ha già fatto, infatti nei test abbiamo provato diverse cose solo per lui", ha concluso Nomura.

