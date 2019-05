Montepremi Giro d’Italia 2019 | premio vincitore maglia rosa e tappe

termometropolitico

(Di martedì 14 maggio 2019)d’ItaliaIlè iniziato a Bologna lo scorso sabato 11 maggio e si concluderà domenica 2 giugno all’Arena di Verona. In tutto saranno 21 leche i 176 ciclisti partecipanti percorreranno e la corsa verso la vittoria finale, nonostante i favoriti, garantirà aldellaunin denaro di quantità non indifferente.: i premi previsti per la classifica finale Come riporta QuiFinanza, ilin palio totale previsto per la 102° edizione delammonterà a 1,5 milioni di euro. Al di là degli ingaggi, di cui abbiamo parlato anche in questo articolo, ilrelativo alla classifica generale ammonterà a 592.670 euro. Il compenso premiale per i ciclisti che arrivano dalla 20° all’11° posizione guadagneranno 2.683 euro. ...

