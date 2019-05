Mondo motori | Il CNR di Pisa sviluppa software per manomettere i veicoli a distanza

Mondo dei motori sotto shock : giovane pilota morto in pista a Jerez : Marcos Garrido è morto all’età di 14 anni durante una gara di Supersport300 in quel di Jerez Marcos Garrido, aveva solo 14 anni. Oggi è deceduto a seguito di un incidente sfortunato durante una gara regionale di Supersport300 in quel di Jerez. Il giovanissimo pilota a seguito di una caduta è stato colpito dalla moto di un altro pilota, causando dunque la sua morte. Inutile il trasferimento all’Ospedale Generale di Jerez per il povero ...