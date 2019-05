Mondiale U20 | i convocati dell’Italia per la rassegna iridata | nella lista non c’è Moise

sportfair

(Di martedì 14 maggio 2019) Lascatterà il prossimo 23 maggio in Polonia, dove gli azzurrini tenteranno l’assalto al titoloSono 21 idel ct Nicolato per ilU20, che si terrà dal 23 maggio al 15 giugno in Polonia. La stella dell’Italia sarà Andrea Pinamonti, attaccante del Frosinone di proprietà dell’Inter che proverà a guidare gli azzurrini verso il titolo. Non ci saràKean, ormai aggregato stabilmente alla Nazionale di Mancini, mentre in difesa spicca il nome di Luca Pellegrini. L’Italia è stata inserita nel gruppo B con Messico, Giappone, Ecuador e farà il suo esordio giovedì 23 contro il ‘Tricolor’. Ecco ladei: Portieri: Alessandro Plizzari (Milan), Marco Carnesecchi (Atalanta), Leonardo Loria (Juventus); Difensori: Luca Pellegrini (Cagliari), Alessandro Buongiorno (Carpi), Alessandro Tripaldelli ...

