ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 maggio 2019) E’dirigentee consiglierefamiglia Agnelli. Aveva 94 anni.conobbe Gianni Agnelli a New York nel 1971, che gli affidò la direzione generale dell’Ifi, la finanziariafamiglia. Vicepresidentedal novembre 1993 al giugno 1999, diventò punto di riferimentofamiglia dopo la morte di Umberto Agnelli, nel 2004, quando propose il nome di Luca Cordero di Montezemolo per la presidenza dell’azienda automobilistica italiana. Nel 2013 era stato condannato dalla Corte d’Appello di Torino a 1 anno e 4 mesi per aggiotaggio informativo nel caso Ifil-Exor. Condanna poi caduta in prescrizione pochi mesi dopo. I funerali si svolgeranno in forma privata, mentre la messa, di cui ancora non è stata comunicata la data, si svolgerà nella chiesaConsolata di Torino. Laureato in Legge ...

scenarieconomic : RT @fattoquotidiano: Milano, è morto Gianluigi Gabetti, lo storico manager della Fiat e braccio destro di Gianni Agnelli - fattoquotidiano : Milano, è morto Gianluigi Gabetti, lo storico manager della Fiat e braccio destro di Gianni Agnelli - qn_giorno : #Milano Morto Gianluigi #Gabetti braccio destro di Agnelli e uomo della svolta #Fiat -