Migranti | Corte Ue | no ai rimpatri se il rifugiato rischia la vita

Corteo Migranti Foggia : 'No 3 euro l'ora' : ANSA, - Foggia, 06 MAG - "Siamo stanchi di essere pagati 3 euro all'ora" e "Basta al razzismo" sono alcuni degli slogan scanditi al megafono dai circa 100 braccianti agricoli stranieri, in gran parte ...

Calolziocorte protesta contro le ''zone rosse'' per i Migranti : ''Non siamo razzisti'' : Calolziocorte, Lecco,, 13 aprile 2019 " Un centinaio di persone in piazza a Caloloziocorte per protestare contro il nuovo regolamento sui centri di accoglienza approvato in Consiglio comunale e che ...

Lecco - zone rosse a centri Migranti : scoppia la polemica a Calolziocorte : Il comune, a trazione leghista, approva una 'piano regolatore' ad hoc per contenere e delimitare la presenza di profughi vicino a scuole e stazioni

"Zone rosse" a Calolziocorte nel lecchese : vietato l'accesso ai Migranti. Scoppia la polemica : "Ghetti leghisti" : Polemiche, nel lecchese, per un piano regolatore comunale dove i centri di accoglienza per immigrati sono vietati in alcune aree cittadine ritenute "sensibili", e in altre soggetti a nulla osta. L'opposizione è insorta annunciando ricorso al Tar. Lo riporta oggi il Corriere della Sera, edizione di Milano.È accaduto a Calolziocorte (Lecco), dove la giunta di centrodestra ha varato un piano regolatore che limita la possibilità ...

Calolziocorte (Lecco) - zone rosse per Migranti : lontani da scuole - biblioteche e stazione : zone rosse per i migranti. Succede a Calolziocorte, popoloso comune della Val San Martino, in provincia di Lecco. Il sindaco leghista, Marco Ghezzi, ha istituito delle "zone rosse", considerate sensibili, dove non sarà possibile aprire dei nuovi centri accoglienza. Come spiegato dal Corriere della Sera, le aree interdetti al migranti saranno 9 in totale e sono state individuate nei pressi delle scuole e della stazione ferroviaria del paese. Il ...

Migranti - appello Sea Eye : 'Scorte stanno finendo - consentire sbarco' | : L'Ong tedesca si rivolge agli Stati europei: "Il tempo peggiora e le persone salvate devono sopportare condizioni insostenibili". Nel diario di bordo si legge: "Quinto giorno sulla Alan Kurdi. ...

Sabato corteo a Bologna : Migranti contro razzismo di governo : Bologna – Sabato scenderanno in piazza “contro il razzismo di governo”. Le diverse comunita’ di migranti di Bologna, ma anche di altre citta’ emiliano-romagnole come Cesena e Modena, sono pronte a manifestare contro l’applicazione del decreto Salvini anche da parte del municipio bolognese. Il corteo dei migranti sfilera’ per il centro Sabato pomeriggio, 6 aprile, e si concludera’ in piazza ...