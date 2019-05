huffingtonpost

(Di martedì 14 maggio 2019) Disegnare l’immagine in movimento. Una frase che sembra una contraddizione ma che, invece, riassume il senso del mestiere dello storyboard artist. Figura cruciale nel (mi si consenta l’espressione desueta ma affascinante) mondo della celluloide, che di sola celluloide non è fatto.Anche carta e grafite (o loro declinazioni digitali). E poi passione, capacità di comprendere la sceneggiatura, le sue sfaccettature, i buchi narrativi e i momenti deboli. Sono queste le abilità di uncome Giuseppe Cristiano, storyboard designer di lungo corso che racconta se stesso e il suo mestiere nel libro Storyboard. Disegnare sceneggiature per registi, creativi e produttori (Caracò, 2019).“Ogni inquadratura, ogni composizione, racchiude numerosi elementi che non sono scritti nella sceneggiatura. A crearli è invece l’, di volta ...

HuffPostItalia : 'Mi dicevano 'essere artista non è lavorare'. Oggi 'disegno' il cinema in giro per il mondo' - cristinafalasch : Presi un sorso di vita Vi dirò quanto l'ho pagato Esattamente un'esistenza Il prezzo di mercato, dicevano. Mi p… - mauro46002348 : RT @Apollon65601171: @matteosalvinimi I 5* in campagna elettorale dicevano tutt'altre cose, hanno aspettato di essere lì x fare come il pd -