MG | lo storico marchio inglese riparte dal SUV elettrico GALLERY

(Di martedì 14 maggio 2019) MG: losportivo, attualmente di proprietà cinese, debutterà al Salone dell’auto di Londra con il SUV full-electric EZS MGe blasonato, da sempre sinonimo di sportività, sembrava oramai scomparso dal mercato. Da quando nei primi anni 2000 l’azienda Rover Morris, fu smantellata per cattiva amministrazione i marchi appartenenti al gruppo furono scorporati e venduti separatamente. La MG cadde nell’oblio e venne acquistata nel 2005 da un’azienda cinese, la Najing Automobile, che a sua volta solo tre anni dopo venne assorbita da un altra azienda cinese, la SAIC. L’azienda asiatica, attualmente proprietaria dellobritannico, con un piano specifico e ben programmato ha deciso di fare risorgere ilMG, facendolo rientrare su mercato con un SUV 100%. Il modello EZS inizialmente ...

