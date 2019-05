METRO M2 MILANO BLOCCATA Atm | linea Verde sospesa Udine-Cologno | guasto a Gobba

Milano - METRO M2 Verde sospesa/ Cosa sta succedendo? Disagi per i pendolari : Milano, metro M2 Verde momentaneamente sospesa. Bus sostitutivi e Disagi per i numerosi pendolari, fra lavoratori e studenti

"Riapre la fermata Spagna" - ma il consigliere M5S posta la foto della METRO di Milano : Gaffe a 5 Stelle su Facebook. Ad incapparci è il consigliere comunale Nello Angelucci che, commentando la notizia della riapertura della stazione Spagna della metropolitana di Roma, ha corredato il post con una foto sbagliata, quella della metro di Milano. A farglielo notare sono stati centinaia di utenti, che hanno ironizzato sull’accaduto. Qualcuno ha pubblicato la foto del Duomo, “spacciandola” per piazza San Pietro, ...

Il M5S Roma gioisce per la riapertura della fermata Spagna - ma la foto è della METRO di Milano : Riaperta la stazione metro Spagna di Roma », scrive su Facebook il portavoce della sindaca della Capitale Virginia Raggi, Nello Angelucci. Fin qui tutto vero. Peccato per la piccola gaffe ad ...

Mobilità - Terragni : 'Anello ferroviario di Milano integrerà linee METROpolitana' : ''Sui binari dell'Anello ferroviario che circonda Milano si sta ipotizzando una linea che integri le cinque linee della metropolitana, una 'circle line' per collegare le periferie tra loro e queste ...

Måneskin : sorpresa ai fan nei sotterranei della METROpolitana di Milano : 12 aprile 2019 – Nei sotterranei della metropolitana di Milano, ieri sera i Måneskin hanno condotto il loro pubblico nell’Altra Dimensione. Titolo del singolo appena uscito accompagnato da un nuovo videoclip, ma anche esperienza immersiva che la band ha condiviso con alcuni fortunati fan. In una stazione apparentemente vuota accade qualcosa di davvero incredibile: un ragazzo misterioso accoglie i presenti, che, incantati dalle parole del ...

Aumenta il costo del biglietto di METRO e bus a Milano : Scoppia la polemica sull'aumento del biglietto Atm, a partire da luglio, da 1,50 a 2 euro. L'Agenzia Tpl di Bacino di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia ha deciso l'aumento e il consigliere regionale della Lega, Andrea Monti, ha attaccato la scelta: "Il vero biglietto unico, tanto atteso da centinaia di migliaia di pendolari, è quello che integra i bus con i treni, permettendo, con un titolo di viaggio integrato, di accedere a tutti ...

MILANO - BIGLIETTO METRO E BUS ATM AUMENTA : 2 EURO/ Cosa cambia : i dubbi della Regione : Mezzi a MILANO, ufficiale l'aumento del BIGLIETTO Atm a 2 EURO, anche per Rho Fiera e Assago,: ecco Cosa cambia, abbattuti 'tabù' su carnet

Milano - per METROpolitana autonoleggio d’oro : paga 70 Panda come fossero suv. “Abbiamo già modificato il contratto” : A Milano una controllata municipale riesce nell’impresa di noleggiare 70 Panda al costo di un suv e forse più. Si tratta di Metropolitana Milanese Spa (MM), società di ingegneria che serve il capoluogo nel trasporto, nella gestione del patrimonio immobiliare e nel servizio idrico con un migliaio di dipendenti. A fare le pulci al suo parco auto è il consigliere comunale di Forza Italia, Fabrizio De Pasquale, che ha presentato un’interrogazione ...

Milano - incidente in METROpolitana : Cassazione conferma condanna per il macchinista : Milano, 1 aprile 2019 - Nove mesi di reclusione. E' stata confermata dalla Cassazione la condanna per disastro ferroviario e lesioni colpose nei confronti di A.C., il macchinista del convoglio della ...

Milano - altra brusca frenata in METRO : sequestrato treno : Una donna sulla cinquantina è rimasta lievemente ferita all'altezza della fermata Gambara (M1). Si indaga per lesioni colpose

Milano - altra brusca frenata in METROpolitana : ferita una passeggera sulla M1. Pm sequestrano il treno : Un altro treno del metrò di Milano è stato sequestrato oggi in seguito all’ennesima brusca frenata. Intorno alle 9, alla stazione Gambara, un convoglio della linea rossa ha inchiodato e una donna di 50 anni, lievemente ferita, è stata trasportata in codice verde in ospedale. A disporre il sequestro, il secondo nelle ultime settimane, sono stati, tramite la polizia giudiziaria, i pm Maura Ripamonti e Mauro Clerici che coordinano le indagini su ...

METRO MILANO - brusca frenata : una ferita/ Atm - linea M1 Gambara : treno sequestrato : Metro Milano, linea M1: ancora una brusca frenata. Donna di 50 anni rimasta ferita, treno sotto sequestro e nuove polemiche.

Metrò Milano - sequestrato convoglio : 20.00 Un altro treno del Metrò di Milano è stato sequestrato in seguito all'ennesima brusca frenata di stamane alla stazione Gambara, di un convoglio della linea Rossa in cui è rimasta ferita lievemente una donna. Il sequestro, il secondo nelle ultime settimane, è stato disposto dal pm Ripamonti che indaga per lesioni colpose con il collega Clerici e procuratore aggiunto Siciliano e che riguardano due episodi di frenate brusche per le quali 14 ...

Brusca frenata METRO MILANO - una ferita : Milano, 27 MAR - Un altro treno del metrò di Milano è stato sequestrato oggi in seguito all'ennesima Brusca frenata di stamane, alla stazione Gambara, di un convoglio della linea rossa in cui è ...