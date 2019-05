Meteo | maltempo nel Modenese | ponti ancora chiusi per la piena del Secchia

Meteo - maltempo a Forlì : situazione in miglioramento - piene dei fiumi in calo : Dopo la giornata molto difficile di ieri, la situazione a Forlì è in miglioramento: le piene dei fiumi sono in calo. Criticità si registrano ancora a San Martino in Villafranca, tra Forlì e Lugo, dove la strada Lughese è ancora interrotta a causa dell’esondazione del Montone. Numerosi nella notte gli interventi effettuati dai vigili del fuoco nel Forlivese, soprattutto per cantine allagate. Non si registrano feriti. Tutti i ponti sono ...

Meteo : insiste il maltempo - tanti temporali e grandinate oggi al sud : Clima più autunnale che primaverile sull'Italia anche quest'oggi a causa di aria fresca proveniente dalla Scandinavia che non accenna minimamente ad abbandonare il Mediterraneo (per i motivi che vi...

Meteo - maltempo nelle Marche : prorogata l’allerta arancione - frane e fiumi in piena : Dopo 2 giorni di maltempo, l’allerta Meteo codice “arancione” diramata dalla Protezione civile delle Marche per criticità idraulica e idrogeologica è stata prorogata fino alle 14 di oggi. Ieri una giornata molto difficile, soprattutto in riferimento ai fiumi: sorvegliati speciali l’Esino e il Misa, in provincia di Ancona, il Foglia e il Metauro in quella di Pesaro-Urbino. Le piene sono transitate senza creare danni, anche ...

Meteo - il maltempo non dà tregua all’Italia : piogge e temporali si spostano al centro sud : Dopo i violenti fenomeni che hanno interessato soprattutto il nord con esondazioni e allegamenti, nelle prossime ore la perturbazione che si è stabilita sulla Penisola porterà il suo carico di pioggia, venti ed aria fredda verso il centro e poi il sud dando vita a nuovi intensi fenomeni temporaleschi.Continua a leggere

Maltempo - allerta Meteo e scuole chiuse in diversi comuni dell'Emilia Romagna : Da Cesena a Ravenna, diversi i sindaci che hanno firmato l'ordinanza dopo l'eccezionale ondata di Maltempo che ha colpito la...

Maltempo - alluvione e allerta Meteo : Martedì 14 Maggio scuole chiuse in molti comuni d’Italia [ELENCO AGGIORNATO LIVE] : Domani, Martedì 14 Maggio, le scuole rimarranno chiuse in molti comuni d’Italia a causa del Maltempo che sta colpendo molte zone del Paese e della nuova allerta meteo emanata oggi dalla protezione civile. Preoccupa in modo particolare la situazione dei fiumi tra Marche ed Emilia Romagna, dove continuerà a piovere ed è già in atto una vera e propria alluvione con corsi d’acqua esondati e pesanti allagamenti. Di seguito l’elenco ...

Allerta Meteo della protezione civile per il maltempo che flagella l’Italia : criticità Rossa - Arancione e Gialla in 9 Regioni : Allerta Meteo – Un’ampia area ciclonica, centrata sull’Italia, riporterà condizioni di instabilità su parte del Centro-Sud, con piogge diffuse e temporali sparsi, interessando con fenomeni più insistenti le Regioni del medio versante adriatico. I forti venti, persistenti su queste aree, causeranno anche un ulteriore sensibile calo delle temperature, specie nei valori massimi. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della ...

Maltempo - scuole chiuse martedì 14 maggio per allerta Meteo : elenco delle città a rischio : Dove resteranno chiuse le scuole domani, martedì 14 maggio? A causa dell'allerta meteo e delle abbondanti piogge, ecco le città in cui le amministrazioni comunali hanno deciso di sospendere le lezioni per evitare disagi e pericoli agli alunni, soprattutto in Emilia Romagna. L'elenco in aggiornamento.Continua a leggere

Maltempo Emilia Romagna - allerta Meteo elevata a rossa : fiume Savio rompe gli argini : In Emilia Romagna l'allerta meteo è stata elevata a rossa per criticità idraulica da oggi e per tutta la giornata di martedì su pianura e costa romagnola, sulla costa ferrarese e sulla pianura Emiliana centrale e orientale. Esonda il Savio: stop ai treni tra Cesena e Forlì. Sorvegliati speciali anche i fiumi Secchia, Panaro e Ronco.Continua a leggere

Maltempo - in Emilia Romagna esonda il fiume Savio - allerta Meteo in centro Italia : Roma - Il Maltempo che si sta abbattendo in queste ore sull'Emilia Romagna ha causato l'esondazione del fiume Savio in provincia di Forlì-Cesena. "Squadre fluviali #vigilidelfuoco al lavoro, recuperate due persone, un disabile con la badante, bloccate nella propria abitazione", scrivono in un tweet i vigili del fuoco. Dalle 7.50 la circolazione ferroviaria fra Forlì e Cesena (linea Bologna – Rimini) è ...

Maltempo Marche : allerta Meteo arancione per piogge e vento forte - criticità nel centro-nord : Nelle Marche è in vigore un’allerta meteo arancione diramata dalla protezione civile: tutta la regione è bersagliata da pioggia, vento forte e mareggiate. Si segnalano criticità soprattutto nel centro-nord e nelle zone appenniniche interne. In provincia di Ancona è attivo da ieri il COC della protezione civile: l’amministrazione comunale ha invitato i cittadini alla massima prudenza dei sottopassi e nei pressi dei torrenti, mentre ...

Maltempo : in Italia già 175 eventi Meteo estremi dall’inizio della primavera : “dall’inizio della primavera sono già 175 gli eventi climatici estremi che hanno flagellato l’Italia con tempeste di grandine, bufere, tornado, pioggia violenta, vento e valanghe, il 62% in più dello stesso periodo dello scorso anno“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati della banca dati europea ESWD dalla quale si evidenzia che lungo la Penisola l’eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma ...

Meteo - maltempo senza fine : interrotta la linea ferroviaria Bologna-Rimini : Neve sull'arco alpino ma anche l'Appennino sarà imbiancato a 1.300 metri. Venti forti e pioggia per gran parte della settimana

Meteo - maltempo in Italia : nuovo ciclone porta grandine e temporali : Italia ostaggio anche questa settimana di un clima quasi autunnale, contrassegnato da un freddo fuori stagione e soprattutto dall'arrivo di un nuovo ciclone che porterà grandine e temporali. Ma secondo gli esperti Meteo già prima della fine del mese avremo temperature persino sopra la media del periodo.Continua a leggere