Meteo Liguria | breve tregua | poi un nuovo peggioramento

Allerta Meteo Liguria : venti di burrasca fino a domani : Il Centro Meteo Arpal della Liguria ha prolungato dalla mezzanotte di oggi fino a domani l’avviso per vento di burrasca forte settentrionale diramato ieri. Nelle ultime ore, spiega Arpal in una nota, gli anemometri della rete Omirl hanno registrato raffiche significative fino a 144 km/h alle 11.00 a Casoni di Suvero (La Spezia), 131.0 km/h alle 6.20 a Monte Pennello (Genova), 120 km/h alle 11.00 al Lago di Giacopiane (Genova), 99.7 km/h ...

Allerta Meteo Liguria : venti di burrasca fino a 100 Km/h : Il Centro Meteo Arpal della Liguria ha emesso un avviso per vento di burrasca forte per domani, domenica, quando sono attese raffiche fino a 90/100 chilometri orari da nord. A partire da oggi sulla Liguria aumenta l’instabilita’ con possibili rovesci e bassa probabilita’ di temporali forti in spostamento da ponente a levante. Non si escludono grandinate. Le precipitazioni andranno progressivamente esaurendosi e, nelle prime ore ...

Allerta Meteo Liguria : criticità gialla dalle 21 di oggi : Allerta Meteo gialla in Liguria per temporali dalle 21 di oggi fino alle 15 di domani. Da questa sera, avverte l’Arpal, arrivera’ aria molto fredda da Nord sul Mediterraneo e sara’ la protagonista della scena Meteo, con rovesci, temporali, possibili grandinate, nevicate a quote basse per la stagione nelle zone interne, vento forte e un netto calo delle temperature. oggi dalla sera sono attese piogge diffuse, anche a carattere ...

In Liguria allerta Meteo Gialla dalle 21 : GENOVA, 4 MAG - allerta meteo Gialla in Liguria per temporali dalle 21 di oggi fino alle 15 di domani. Da questa sera, avverte l'Arpal, arriverà aria molto fredda da Nord sul Mediterraneo e sarà la ...

Meteo - il maltempo sferza il Nord Italia : grandinate di fine Aprile colpiscono dalla Liguria al Veneto [FOTO e VIDEO LIVE] : Forti grandinate in Nord Italia, in un fine Aprile all’insegna del maltempo e che sta attenuando la siccità che interessa il settentrione. In Liguria, nel Genovese una violenta grandinata ha interessato la Valpolcevera: 20 minuti senza sosta che hanno imbiancato i paesaggi. La grandine, insieme alla quale si è verificata una violenta precipitazione che ha riempito i torrenti marginali, giunge al termine di una giornata di pioggia ...

Meteo - il maltempo sferza il Nord Italia : grandinate di fine Aprile colpiscono dalla Liguria al Veneto [FOTO e VIDEO LIVE] : Forti grandinate in Nord Italia, in un fine Aprile all’insegna del maltempo e che sta attenuando la siccità che interessa il settentrione. In Liguria, nel Genovese una violenta grandinata ha interessato la Valpolcevera: 20 minuti senza sosta che hanno imbiancato i paesaggi. La grandine, insieme alla quale si è verificata una violenta precipitazione che ha riempito i torrenti marginali, giunge al termine di una giornata di pioggia ...

Meteo - maltempo oggi in mezza Italia : allerta gialla in Liguria e altre 7 regioni | : La Protezione civile ha diramato l'avviso che riguarda Liguria, gran parte di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, alcuni bacini del Veneto e della Toscana e l'intero territorio di Umbria e Lazio. A ...

Allerta Meteo Liguria : criticità gialla prorogata sul centro-levante : La perturbazione che sta interessando la Liguria, per ora, ha prodotto precipitazioni deboli ma persistenti. I fenomeni sono destinati a proseguire fino alla prossima notte, in particolare sul savonese orientale e sul centro Levante della regione. Per questo la protezione civile regionale ha diffuso l’Allerta Meteo gialla per piogge diffuse e temporali emanata da Arpal che ha così modificato e prolungato le zone in Allerta e le ...

Meteo Liguria - attenzione al maltempo : allerta gialla per forti piogge e vento : Scatta oggi l'allerta gialla emanata da Arpal per il maltempo in Liguria, in particolare ci si aspettano forti piogge su gran parte del territorio. È quindi consigliabile evitare se possibile di mettersi in viaggio negli orari più "caldi" e se proprio la cosa dovesse essere irrinunciabile, usare estrema prudenza. A causa del Meteo in Liguria, si prevede per la zona del Savonese l'allarme giallo in vigore già dalle 4 di stanotte (23/04/2019), il ...

Allerta Meteo Liguria - criticità gialla : a Genova apre il Centro Operativo Comunale : Il Centro Operativo Comunale (Coc) si e’ riunito nel pomeriggio di oggi e, sulla base della dichiarazione di stato di Allerta gialla per temporali e piogge diffuse dalle ore 4 alle ore 15 di domani martedi’ 23 aprile sul territorio del Comune di Genova, diramata dalla Regione Liguria, ha messo in atto le azioni previste dal Piano Comunale di Emergenza per la gestione del rischio Meteo-idrogeologico. Per tutta la durata ...

Allerta Meteo Liguria : perturbazione in arrivo - piogge diffuse e temporali : La pioggia torna a far capolino sulla Liguria: una perturbazione interesserà la regione dalla serata di oggi e per tutta la giornata di domani: per questo la protezione civile regionale ha diffuso l’Allerta Meteo gialla per piogge diffuse e temporali emanata da Arpal. Queste le zone di Allertamento coinvolte e la scansione oraria: ZONE A, B, D – dalle 04.00 alle 15.00 di domani martedi’ 23 aprile ZONE C, E – dalle 09.00 alle 19.00 ...

Allerta Meteo Liguria : ancora forti temporali - prolungata la criticità “gialla” : E’ stata prolungata l’Allerta Meteo gialla per temporali per il centro Levante della Liguria: dunque nei bacini piccoli e medi delle zone B, C ed E terminerà alle 18 di oggi, giovedì 4 aprile. Confermata la chiusura alle ore 15 per le zone A e D. La Liguria è stata interessata, come previsto, da piogge diffuse con episodi temporaleschi forti. Attualmente le precipitazioni insistono sul centro ma in modo particolare sul Levante della ...

Allerta Meteo Liguria : arriva perturbazione atlantica - criticità per temporali dalla mezzanotte : Dopo un lungo periodo siccitoso sulla Liguria sono tornate le nubi e le piogge. I primi, deboli fenomeni si sono già verificati tra la notte e la mattinata ma, nelle prossime ore, una perturbazione atlantica produrrà i suoi massimi effetti. Per questo la Protezione Civile regionale ha diffuso l’Allerta Meteo gialla per temporali emanata da Arpal e che interesserà tutto il territorio regionale dalle 00.00 alle 15.00 di domani, giovedì 4 ...

Allerta Meteo - Giovedì 4 Aprile rischio scuole chiuse in molte Regioni e Città : da Roma a Genova - tutta la Liguria - e il Veneto [ELENCO] : Allerta Meteo – Giovedì 4 Aprile sarà una giornata di forte maltempo: molte aree dell’Italia verranno colpite da piogge torrenziali e violenti temporali, così molti Sindaci adotteranno il provvedimento che ordinerà le scuole chiuse. La decisione, molto attesa, verrà assunta nel corso della giornata di domani, dopo il consueto bollettino di criticità che verrà emesso dalla Protezione Civile. Intanto possiamo evidenziare in un elenco ...