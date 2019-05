Meteo | il maltempo continua a flagellare l’Italia | piogge no-stop per tutta la settimana

meteoweb.eu

(Di martedì 14 maggio 2019)– Ill’Italia: letorrenziali che da tre giorni interessano le Regioni Adriatiche si sono estese oggi da Romagna e Marche (dove oggi, in molte località, le scuole sono rimaste chiuse a causa dell’alluvione di ieri) ad Abruzzo e Molise, dove si stanno verificando pesanti criticità per esondazioni e straripamenti di numerosi corsi d’acqua. Fa molto freddo, come in pieno inverno, sul’Italia Adriatica: Ancona, Pescara e persino Foggia hanno registrato una temperatura massima giornaliera di appena +12°C, come se fossimo ancora a Gennaio. Fa freddo anche al Sud, cone temporali su Calabria e Sicilia dove le temperature in pieno giorno non superano i +16/+17°C nelle zone costiere, anche qui con valori termici tipici dell’inverno. Puntuali rispetto alle previsioni, sono tornate le nevicate ...

