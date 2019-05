Martedi 14 Maggio sui canali Sky Cinema HD

Programmi Tv di Martedì 14 maggio - su Rai 2 The Voice : Programmi Tv di Martedì 14 maggio – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Sei mai stata sulla luna? Rai 2 ore 21:20 The Voice nuova edizione (qui le squadre) Rai 3 ore 21:15 #cartabianca Canale 5 ore 21:40 Pelè Rete 4 ore 21:30 Il Segreto 1a Tv + Una Vita 1a Tv Italia 1 ore 21:25 Colorado La7 ore 21:15 diMartedì Tv8 ore 21:25 Jack Reacher – Punto di non ritorno Nove ore 21:25 Genova – Il giorno più lungo 1a Tv Serie ...

Colorado con Belen : l’ultima puntata in onda martedì 14 maggio : Colorado: arriva l’ultima puntata martedì 14 maggio, su Italia 1, andrà in onda in prima serata l’ultima puntata di Colorado. Lo show condotto da Paolo Ruffini e Belen Rodriguez affiancati da Gianluca “Scintilla” e i PanPers, arriva alla conclusione di questa stagione. Durante la puntata, che andrà in onda in prima serata su Mediaset, verrà […] L'articolo Colorado con Belen: l’ultima puntata in onda martedì 14 ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 14 maggio 2019 : anticipazioni puntata 5252 di Un POSTO al SOLE in onda martedì 14 maggio 2019: Preoccupata che Franco (Peppe Zarbo) si metta nei guai agendo autonomamente nei confronti di Gaetano Prisco (Fabio De Caro), Angela (Claudia Ruffo) chiede a Ciro (Vincenzo Alfieri) di tenerlo d’occhio. In realtà è proprio sul giovane pugile che sembra incombere una grave minaccia… Spinto da Ornella (Marina Giulia Cavalli), Raffaele (Patrizio Rispo) decide ...

Maltempo - alluvione e allerta meteo : Martedì 14 Maggio scuole chiuse in molti comuni d’Italia [ELENCO AGGIORNATO LIVE] : Domani, Martedì 14 Maggio, le scuole rimarranno chiuse in molti comuni d’Italia a causa del Maltempo che sta colpendo molte zone del Paese e della nuova allerta meteo emanata oggi dalla protezione civile. Preoccupa in modo particolare la situazione dei fiumi tra Marche ed Emilia Romagna, dove continuerà a piovere ed è già in atto una vera e propria alluvione con corsi d’acqua esondati e pesanti allagamenti. Di seguito l’elenco ...

Oroscopo di martedì 14 maggio : per Cancro recupero fisico - Bilancia sottotono : Una nuova settimana è appena iniziata, quali saranno i disegni degli astri e delle stelle per la giornata di domani? Scopriamolo qui di seguito con l'Oroscopo di martedì 14 maggio 2019, per i dodici segni dello Zodiaco, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute. Astrologia di martedì 14 maggio 2019, segno per segno Ariete: durante la giornata di martedì alcuni nodi verranno al pettine, sarà infatti possibile risolvere delle ...

Maltempo : domani martedì 14 Maggio 2019 scuole chiuse a Cesena : domani, a causa del Maltempo, saranno chiuse tutte le scuole di Cesena e gia’ da oggi sono sospesi i corsi serali. Intanto nella provincia romagnola si continua a lavorare. Il fiume Savio è in lento calo a monte della città. Sono stati rialzati gli argini ai lati del Ponte del Risorgimento, o ponte Nuovo, con sacchi di sabbia. I vigili del fuoco sono intervenuti anche al Caps (Centro addestramento Polizia Stradale) per l’allagamento ...

Maltempo - scuole chiuse martedì 14 maggio per allerta meteo : elenco delle città a rischio : Dove resteranno chiuse le scuole domani, martedì 14 maggio? A causa dell'allerta meteo e delle abbondanti piogge, ecco le città in cui le amministrazioni comunali hanno deciso di sospendere le lezioni per evitare disagi e pericoli agli alunni, soprattutto in Emilia Romagna. L'elenco in aggiornamento.Continua a leggere

IL PARADISO DELLE SIGNORE 3 - anticipazioni di martedì 14 maggio 2019 : Il PARADISO DELLE SIGNORE 14 maggio 2019, anticipazioni puntata n. 177: Il grande giorno è giunto: in casa Amato sono in corso gli ultimi preparativi per il matrimonio di Elena (Giulia Petrungaro) e Antonio (Giulio Corso), che poco prima di entrare in chiesa hanno una sorpresa davvero inaspettata… Vittorio (Alessandro Tersigni) e Umberto (Roberto Farnesi) vagano nel bosco alla ricerca di Marta (Gloria Radulescu), che dopo l’incidente ...

Meteo - le previsioni di martedì 14 maggio : Meteo, le previsioni di martedì 14 maggio Prosegue il maltempo in buona parte della penisola, specie al Sud, dove sono previsti temporali e piogge. Migliora invece al Nordest, ma soltanto in mattinata. Prosegue l’allerta in Emilia Romagna dopo le esondazioni di diversi fiumi. LE previsioni Parole chiave: previsioni_Meteo ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di martedì 14 maggio 2019 : anticipazioni puntata 717 di Una VITA di martedì 14 maggio 2019: Riera e Carmen si vedono allo scopo di trascorrere il pomeriggio insieme… Martin chiede a Casilda di risposarlo. Lei accetta piena di commozione e finalmente i due avranno una vera e bellissima cerimonia nuziale… Samuel fa capire a Ursula che il suo matrimonio è in pericolo e dice una bugia a suo padre Jaime per proteggere la matrigna… Blanca si ribella a sua ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di martedì 14 maggio 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di martedì 14 maggio 2019: Hope (Annika Noelle) fa visita a Liam (Scott Clifton), che è ospite di Wyatt (Darin Brooks). Il giovane Spencer le rivela che Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) sta pianificando un futuro con Bill (Don Diamont) ed è disgustato all’idea che suo padre farà da patrigno a Kelly… Wyatt e Justin (Aaron D. Spears) manifestano le loro perplessità di fronte alla fretta di Bill di ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di lunedì 13 e martedì 14 maggio 2019 : anticipazioni puntata 1950 de Il SEGRETO di lunedì 13 e martedì 14 maggio 2019: Elsa ha accettato l’offerta di vivere sotto lo stesso tetto di Isaac e Antolina… Antolina fa “pagare” a Elsa il fatto di vivere con lei e Isaac, arrivando a dettare delle regole estremamente precise che faranno diventare la ragazza una sorta di serva… Prudencio annuncia a Fernando e Maria che non sarà possibile pagare il riscatto entro ...

Traforo del Gran Sasso - Strada dei Parchi : “Chiuso dal 19 maggio”. Mit : “Se accade - revoca concessione”. Incontro martedì : Strada dei Parchi annuncia la chiusura del Traforo del Gran Sasso dalla mezzanotte del 19 maggio e fonti del ministero delle Infrastrutture agitano lo spettro della “revoca immediata della concessione” perché se la società dovesse passare dalle parole ai fatti si tratterebbe di una “procurata interruzione di pubblico servizio che equivarrebbe a un inadempimento” grave da parte della controllata da Toto holding Spa. Per ...

Ascolti tv USA martedì 7 maggio - NCIS tocca il dato peggiore di sempre - male le comedy ABC : Ascolti tv USA martedì 7 maggio Ascolti tv USA martedì 7 maggio – Un martedì pessimo se consideriamo che il peggior risultato di sempre di NCIS riesce comunque ad essere lo show più visto della serata in tutti i parametri. Con 11.5 milioni e l’1.0 di rating nel pubblico 18-49 anni, NCIS apre la serata CBS con il secondo peggior risultato di sempre nel totale del pubblico e il peggior risultato di sempre nei demo (18-49 anni). A ...