Manchester City News | La UEFA potrebbe escluderti dalla Champions

Calcio : il Manchester City rischia l’esclusione dalle Coppe europee per violazione del Fair Play Finanziario risalente al 2014 : Un vero e proprio fulmine a ciel sereno scuote il mondo del Calcio. I campioni d’Inghilterra del Manchester City potrebbero rischiare l’esclusione dalle Coppe europee in vista della prossima stagione. Stando a quello che rivela il New York Times, la società inglese non avrebbe rispettato i parametri del Fair Play Finanziario e la sanzione potrebbe essere più importante del blocco del mercato. La compagine di Pep Guardiola, infatti, ...

Noel Gallagher ha cantato “Wonderwall” nello spogliatoio del Manchester City dopo la vittoria del campionato : Ecco il video ;) The post Noel Gallagher ha cantato “Wonderwall” nello spogliatoio del Manchester City dopo la vittoria del campionato appeared first on News Mtv Italia.

Premier League - 38a giornata : il Manchester City è campione d’Inghilterra! : Premier League, 38a giornata: il Manchester City è campione d’Inghilterra! È ormai consuetudine, per il Manchester City, conquistare il titolo di campione d’Inghilterra all’ultima giornata, sul filo del rasoio: dopo i successi nel 2012 e nel 2014, in cui i Citizens avevano agguantato e superato all’ultimo atto, rispettivamente, i cugini dello United e i Reds del Liverpool, anche quest’anno, con la vittoria esterna sul ...

Il Manchester City ha vinto la Premier League : Nell'ultima giornata di campionato ha mantenuto il punto di vantaggio sul Liverpool vincendo 4-1 a Brighton

Juve - Cancelo potrebbe andar via : Paratici avrebbe incontrato il ds del Manchester City : La dirigenza bianconera in estate potrebbe rivoluzionare la rosa, indipendentemente da chi guiderà la panchina bianconera la prossima stagione. La deludente sconfitta in Champions League nei quarti di finale contro l'Ajax pesa ancora molto in casa Juventus, proprio per questo potremmo attenderci diversi cambi in rosa, in entrata e in uscita. Ai 'soliti noti', richiesti oramai da tempo da alcuni top club europei, come Alex Sandro, Pjanic e ...

Manchester City - Guardiola : 'Premier a un passo - è un sogno. Non lo avrei immaginato' : Soltanto una vittoria divide il Manchester City di Pep Guardiola dal conquistare la sua seconda Premier League consecutiva. Impegnati sul campo del Brighton nell'ultima giornata, vincendo domenica 12 ...

Pronostico Brighton & Hove Albion Vs Manchester City - Premier League 12-05-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Brighton & Hove Albion – Manchester City, Premier League, 38^ Giornata, Domenica 12 Maggio 2019 ore 16.00Brighton & Hove Albion / Manchester City / Premier League / Analisi – Mancano 90 minuti al termine di una delle Premier League più avvincenti degli ultimi anni e il Manchester City è ad un passo dal suo sesto titolo (secondo di fila). La formazione di Guardiola sarà ospite del Brighton & Hove ...