Maltempo Trieste | surfista salvato dalla Capitaneria di Porto

(Di martedì 14 maggio 2019) Intervento di soccorso delladidinei confronti di unche, a causa della bora non riusciva a rientrare a terra: l’allarme è stato lanciato da un uomo che passeggiava sul lungomare, avendo notato le traiettorie pericolose del, in balìa delle condizioni meteo, fornendo indicazioni molto precise sulla posizione del giovane. Daldiè partita la motovedetta Sar CP 822 che in pochi minuti ha raggiunto ilin balìa delle onde e della bora, recuperandolo a bordo, insieme alla tavola a vela e riportandolo, in buone condizioni di salute, all’interno del porticciolo di Barcola. L'articolodiMeteo Web.

