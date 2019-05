Maltempo | torna la neve sull’Appennino | le straordinarie immagini del Gran Sasso

Maltempo Emilia-Romagna : la circolazione ferroviaria torna alla normalità : La circolazione ferroviaria in Emilia–Romagna è tornata alla normalità, dopo la sospensione della tratta tra Cesena e Faenza, ripristinata ieri era alle 19, per la rottura dell’argine dei fiumi Savio e Montone. Oggi non si registrano particolari criticità: tutte le linee sono attive e non si rilevano variazioni di velocità dei convogli. Situazione regolare ma continuamente monitorata dai centri operativi coordinati da Rfi insieme ...

Maltempo in Puglia : tornado nella zona di Manduria - FOTO e VIDEO : Il Maltempo non accenna a placarsi sulla nostra penisola e stando agli ultimi aggiornamenti la situazione non si sbloccherà prima di giovedì al sud e non prima della prossima settimana al nord! La...

Maltempo Veneto : torna la neve in Veneto - imbiancate le Dolomiti : Pioggia in pianura e neve in montagna: nelle ultime ore si sono nuovamente imbiancate le Dolomiti del Veneto. In poche ore si è accumulato al suolo uno strato di neve fresca che ha raggiunto 34 cm ad Alleghe, 20 sul Falzarego, 23 a Misurina e 16 a Cortina. imbiancate anche le prealpi di Vicentino e Veronese. L'articolo Maltempo Veneto: torna la neve in Veneto, imbiancate le Dolomiti sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - disastroso Tornado con Whale’s Mouth in Lombardia : feriti e gravi danni - e adesso torna l’Inverno [FOTO e VIDEO] : La Lombardia ha vissuto un pomeriggio da incubo per il Maltempo: dopo una giornata mite e soleggiata, con temperature massime che avevano raggiunto i +22/+23°C intorno alle 15:30/16:00 su tutta la Regione, proprio nel corso del pomeriggio è arrivato il fronte freddo da Nord/Ovest che ha spazzato il territorio dell’alta pianura Padana provocando tornado, grandinate e fenomeni estremi. Il vento ha raggiunto valori pazzeschi: 119km/h a ...

Meteo - città paralizzate dal Maltempo in Russia : tempeste di grandine - piogge torrenziali - alluvioni lampo e un tornado [FOTO e VIDEO] : Sono stati giorni di forte maltempo in Russia, caratterizzati da piogge torrenziali e forti tempeste di grandine che hanno lasciato in ginocchio alcune zone delle parti occidentali dello stato, come dimostrano i video che trovate in fondo all’articolo. Per esempio, a Ekaterinburg c’è stato un forte temporale che ha prodotto grandine delle dimensioni di una moneta. A seguito dell’invasione di acqua e grandine, molte strade sono state ...

Meteo - FOCUS sul Maltempo al Nord Italia : rischio di forti venti - piogge torrenziali - grandine e tornado : Allerta Meteo – Un modello complesso prenderà forma sull’Europa nel corso del weekend. Una profonda depressione porterà condizioni di instabilità sull’Europa centrale e la Russia Nordoccidentale, mentre una dorsale è posizionata sull’Europa sudoccidentale, espandendosi gradualmente verso il Nord Atlantico e i settori occidentali del continente. In questa situazione, per il Nord Italia (area ENH nella mappa a corredo dell’articolo) esiste la ...

Meteo - pesante allerta per il weekend : nuova irruzione artica scatenerà Maltempo estremo in tutt’Italia - alto rischio di grandine e tornado : Meteo – Splende il sole al Centro/Sud e il clima è mite anche su gran parte del Nord in questo Sabato 11 Maggio in cui parte il Giro d’Italia 2019: già alle 09:30 del mattino le temperature sono decisamente miti, soprattutto in Sicilia ma non solo. Abbiamo, infatti, +23°C a Siracusa, Augusta e Noto, +22°C a Trapani, Modica, Caltagirone e Ispica, +21°C a Palermo, Foggia, Agrigento, Mazara del Vallo, Sciacca, Licata, Lequile, Porto ...

Maltempo : torna il freddo nel weekend - neve sui monti : "Dopo il temporaneo miglioramento delle condizioni meteorologiche ad inizio settimana, una nuova perturbazione atlantica raggiungerà l'Italia tra le giornate di mercoledì e giovedì, riportando piogge ...

Meteo - breve tregua del Maltempo : schiarite e temperature in aumento - ma già domani torna la pioggia al Nord : Meteo – E’ tornato a splendere il sole oggi sull’Italia ma le temperature minime sono state decisamente fredde in tutto il Paese, con sprazzi d’inverno dai fondovalli alpini alla sicilia. Ecco i valori più importanti: +1°C a L’Aquila, Bolzano e Aosta, +2°C a Perugia, Malpensa e Arezzo, +3°C a Novara, Ferrara, Merano, Asti, Frosinone, Casale Monferrato, Alghero e Follonica, +4°C a Firenze, Modena, Reggio Emilia, ...

Maltempo : Arpav - in Veneto a inizio maggio è tornato l'inverno (3) : (AdnKronos) - Cosa succede nei prossimi giorni. Da oggi e fino alla prima parte di mercoledì 8 il tempo sarà in prevalenza stabile con cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature massime saranno in aumento anche marcato lunedì, più contenuto martedì, ma risulteranno comunque ancora inferiori alla m

Maltempo : Arpav - in Veneto a inizio maggio è tornato l'inverno (2) : (AdnKronos) - Venti forti. Dalle prime ore di domenica si è avuta una marcata intensificazione dei venti dai quadranti settentrionali, non solo in quota ma anche a tratti nelle valli, sulle zone pedemontane, sulla pianura e sulla costa. I venti si sono poi in genere attenuati nel pomeriggio-sera di

Maltempo : Arpav - in Veneto a inizio maggio è tornato l'inverno : Venezia, 6 mag. (AdnKronos) - In Veneto lo scorso weekend è ritornato l’inverno come già accaduto a fine aprile. La spiegazione è la discesa verso il Mediterraneo centrale di una perturbazione con aria di origine artica che ha portato precipitazioni estese, un brusco e marcato calo delle temperature

Maltempo - turista morto a Marsala. Un disperso nel fiume Mincio - ritornati neve e freddo : Maltempo, un turista tedesco di 65 anni è morto, stamani, nella riserva naturale «Isole dello Stagnone» a Marsala, mentre si accingeva a un'uscita in kitesurf. L'uomo, che...

