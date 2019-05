Maltempo | “Stato di calamità per l’agricoltura | 10 milioni di danni”

meteoweb.eu

(Di martedì 14 maggio 2019) Nei territori colpiti dalsono state avviate le procedure per la verifica dei danni e la dichiarazione dello stato di: lo rende noto la Coldiretti sulla base del monitoraggio della situazione nelle campagne di tutta Italia dove grandine, pioggia e vento forte, esondazioni e allagamenti hanno distrutto coltivazioni, stalle e strade rurali con danni stimati in almeno 10di euro, tra le diverse regioni. Campi devastati – sottolinea Coldiretti – si segnalano a macchia di leopardo su tutto il territorio nazionale, dalla Lombardia al Piemonte, dall’Emilia Romagna al Lazio, dalle Marche alla Puglia, fino alla Basilicata e alla Sardegna. Ilfuori stagione ha colpito la Penisola in un momento particolarmente delicato percon le semine, le verdure e gli ortaggi in campo e le piante che – continua la Coldiretti – iniziano a fare i primi ...

CoratoLiveIt : Corato ?Danni da maltempo, la Regione: «Chiederemo al Ministero lo stato di calamità» - laringhiera : In corso la quantificazione dei danni nelle campagne del Tarantino e dell'intera Puglia - Noovyis : Un nuovo post (Il maltempo non molla, ancora pioggia e freddo: un maggio mai visto prima) è stato pubblicato su Pla… -