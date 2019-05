Maltempo | forti temporali in Sicilia | spettacolare “funnel cloud” a Capo d’Orlando FOTO

Meteo estremo - freddo e Maltempo anche in Sardegna : forti grandinate nel nuorese - paesaggi invernali : Abbondante grandinata nel nuorese. L’eccezionale ondata di maltempo che sta colpendo la Sardegna, con il vento di maestrale sino a 60 chilometri orari e temperatura che si sono abbassate anche di 5-6 gradi sta creando alcuni disagi nell’interno dell’isola e in particolare nei centri limitrofi a Nuoro. Chicchi di grandine sono piovuti a Orgosolo, Fonni e Desulo. paesaggio invernale sulla strada provinciale 7 Fonni-Desulo che ...

Maltempo - venti forti e temporali : allerta su Emilia-Romagna e Marche : Maltempo, venti forti e temporali: allerta su Emilia-Romagna e Marche Meteo in peggioramento. In arrivo anche un forte calo delle temperature. allerta gialla su Veneto, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabra, Sicilia. Ieri due morti nel Bresciano , disagi all'aeroporto di ...

Meteo - FOCUS sul Maltempo al Nord Italia : rischio di forti venti - piogge torrenziali - grandine e tornado : Allerta Meteo – Un modello complesso prenderà forma sull’Europa nel corso del weekend. Una profonda depressione porterà condizioni di instabilità sull’Europa centrale e la Russia Nordoccidentale, mentre una dorsale è posizionata sull’Europa sudoccidentale, espandendosi gradualmente verso il Nord Atlantico e i settori occidentali del continente. In questa situazione, per il Nord Italia (area ENH nella mappa a corredo dell’articolo) esiste la ...

Meteo - FOCUS sul Maltempo del weekend : temporali - forti venti - pioggia e rischio alluvioni lampo tra Italia e Balcani [MAPPE] : Allerta Meteo – Una depressione si spingerà sull’Europa centrale e occidentale e sulle Alpi in questo weekend e formerà un’ampia goccia fredda che persisterà sul Mediterraneo settentrionale e centrale per gran parte della prossima settimana. pioggia e temporali si diffonderanno su gran parte dell’Italia orientale e dei Balcani tra domani, domenica 12 maggio, e l’inizio della prossima settimana a causa dell’arrivo di un sistema in lento ...

Maltempo Milano : allagamenti per le forti piogge [GALLERY] : forti piogge si sono registrate oggi, 5 Maggio 2019, anche a Milano: nelle immagini gli allagamenti in Viale Emilio Zola. L'articolo Maltempo Milano: allagamenti per le forti piogge [GALLERY] sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo : Maltempo in arrivo su Piemonte - Lombardia e Sardegna con forti raffiche di burrasca : Un impulso perturbato di origine nord-atlantica tende ad attraversare la Francia e ad interessare nella giornata di oggi i settori alpini dell’Italia, apportando venti intensi dai quadranti settentrionali specialmente in Piemonte e Lombardia, in estensione alla Sardegna. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione ...

Previsioni Meteo : verso il 1° Maggio con Maltempo - forti temporali e spiccata instabilità [MAPPE] : Previsioni Meteo – Dopo l’ondata di scirocco che ha caratterizzato le festività pasquali fino al Ponte del 25 Aprile, interrotta soltanto oggi dalla rinfrescata di maestrale in atto nel weekend, ci apprestiamo all’inizio del mese di Maggio con prospettive Meteorologiche particolarmente instabili, all’insegna della più spiccata variabilità. Tra il fine settimana e il 1° Maggio, infatti, avremo ancora piogge e temporali su ...

Meteo : oggi nubi e Maltempo al nord - forti temporali sui rilievi. Caldo in arrivo al sud! : Il vento di scirocco si sta pian piano placando sulle regioni del centro-sud dopo quasi 48 ore di raffiche impetuose che hanno causato non pochi danni specie su Sicilia e Puglia. La situazione ora...

Meteo Liguria - attenzione al Maltempo : allerta gialla per forti piogge e vento : Scatta oggi l'allerta gialla emanata da Arpal per il maltempo in Liguria, in particolare ci si aspettano forti piogge su gran parte del territorio. È quindi consigliabile evitare se possibile di mettersi in viaggio negli orari più "caldi" e se proprio la cosa dovesse essere irrinunciabile, usare estrema prudenza. A causa del Meteo in Liguria, si prevede per la zona del Savonese l'allarme giallo in vigore già dalle 4 di stanotte (23/04/2019), il ...

Maltempo a Palermo - forti raffiche di vento di scirocco - alberi sui binari della ferrovia : forti raffiche di vento di scirocco a Palermo, che hanno raggiunto anche i 60 chilometri orari, hanno causato ingenti danni. Interrotti i collegamenti con le isole Eolie e con l'isola di Ustica. Mare molto mosso, che ha toccato anche forza sette. Nel messinese, dalle 6.50 è interrotto il tratto della ferrovia fra Caronia e Santo Stefano di Camastra per la presenza di un albero sui binari. Il vento ha raggiunto anche ha raggiunto i 60 Km/h, ...

Maltempo : in arrivo venti forti fino a burrasca nel Centro-Sud : venti forti con intensità fino a burrasca arriveranno dalla tarda mattinata di lunedì 22 aprile, su Lazio, Campania, Basilicata e Puglia, soprattutto lungo i settori costieri e tirrenici: lo rende ...

Maltempo : domani venti forti fino a burrasca nel Centro-Sud : venti forti con intensità fino a burrasca arriveranno dalla tarda mattinata di domani, lunedì 22 aprile, su Lazio, Campania, Basilicata e Puglia, soprattutto lungo i settori costieri e tirrenici: lo ...

Meteo - allerta Maltempo in tutt’Italia : forti piogge e temporali per tutta la settimana : Meteo – Continua il maltempo di quest’Aprile 2019 sull’Italia: un nuovo ciclone posizionato a ridosso della Corsica sta alimentando piogge e temporali sulla Sardegna, da dove già dal pomeriggio si estenderanno al resto del Paese. Soltanto la Sicilia centro/meridionale, la Calabria jonica, il Salento e la pianura Padana occidentale rimarranno a secco, ma domani, Giovedì 11 Aprile, il maltempo arriverà anche al Nord/Ovest e ...

Una primavera all'insegna del Maltempo : in arrivo - vento - grandinate e forti temporali : In arrivo temporali al Sud, in particolare su Calabria, Puglia e Basilicata: lo rende noto la Protezione Civile che ha emanato una allerta a partire dalla tarda mattinata. Le piogge saranno ...