Maltempo Emilia-Romagna | la circolazione ferroviaria torna alla normalità

Maltempo - alluvione in Emilia-Romagna : è ancora allarme rosso per le piene dei fiumi : La situazione è in miglioramento ma l’attenzione rimane ancora alta oggi in Emilia–Romagna per il passaggio delle piene di diversi fiumi: l’ultimo bollettino Arpae conferma la criticità rossa su pianura e costa romagnola per il deflusso di Savio e Montone e criticità arancione su pianura emiliana centrale, orientale e costa ferrarese. La situazione più critica nel Forlivese in particolare a Villafranca, in provincia di ...

Maltempo - in Emilia-Romagna resta l'allerta ma la situazione migliora : Maltempo, in Emilia-Romagna resta l'allerta ma la situazione migliora Dopo l’emergenza per la piena dei fiumi , nottata tranquilla in Emilia-Romagna. Scuole chiuse a Cesena e in diversi comprensori di Forlì, Ravenna e Cervia. Il brutto tempo dovrebbe spostarsi altrove. Sotto osservazione anche Umbria, Puglia, Basilicata, Calabria e ...

Maltempo - Cia Emilia-Romagna : “Difficile quantificare i danni all’agricoltura” : Sul territorio emiliano-romagnolo colpito, da ieri da piogge abbondanti e forte vento, “per quanto riguarda l’agricoltura e’ difficile al momento quantificare i danni”. E’ quanto segnala la Cia-Conderazione Italiana Agricoltori regionale secondo cui in particolare in Romagna, ossia nelle province di Forli’-Cesena, Ravenna e Rimini, ci sono situazioni di grano e orzo allettati; alcune zone hanno segnalato ...

Maltempo : disagi alla circolazione stradale nella provincia di Reggio Emilia : Qualche disagio, ma nessuna limitazione alla circolazione, anche oggi sulle strade provinciali reggiane, in seguito all’ondata di Maltempo che si è abbattuta sull’Emilia-Romagna nelle ultime ore. Lo rende noto la provincia di Reggio Emilia specificando che due frane storiche si sono riattivate sulla Strada provinciale 103 nei pressi del centro abitato di Taviano, a Ramiseto di Ventasso, e sulla Sp 8 a Toano, nei pressi di via ...

Maltempo Emilia-Romagna : tracima la diga di Ridracoli : Le abbondanti piogge di queste ore hanno portato alla tracimazione della diga di Ridracoli, nel Forlivese. L’invaso ha infatti superato il volume massimo di 33 milioni di metri cubi di acqua, oltrepassando il livello di sforo di 557,33 metri sul livello del mare. E’ visibile in queste ore la poderosa cascata di 103,5 metri i cui getti sono stati aperti nella tarda serata di ieri, attirando come di consueto molta curiosita’. ...

Maltempo Emilia Romagna - allerta meteo elevata a rossa : fiume Savio rompe gli argini : In Emilia Romagna l'allerta meteo è stata elevata a rossa per criticità idraulica da oggi e per tutta la giornata di martedì su pianura e costa romagnola, sulla costa ferrarese e sulla pianura Emiliana centrale e orientale. Esonda il Savio: stop ai treni tra Cesena e Forlì. Sorvegliati speciali anche i fiumi Secchia, Panaro e Ronco.Continua a leggere

Maltempo - Coldiretti Emilia-Romagna : danni per milioni di euro : Maltempo ed esondazioni in Emilia-Romagna in questa primavera “hanno provocato milioni di euro di danni alle coltivazioni agricole” colpite “da violenti temporali con pioggia abbondante che a macchia di leopardo hanno colpito le campagne dopo un inverno caldo e siccitoso“. Coldiretti regionale osserva che il Maltempo sta colpendo in una “stagione particolarmente delicata per l’agricoltura con le semine, le ...