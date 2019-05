Maltempo Emilia-Romagna | “1 | 2 milioni di famiglie a rischio alluvione”

meteoweb.eu

(Di martedì 14 maggio 2019) “Sono 1,2lealluvione inche si classifica come la regione con la maggiore pericolosità“: lo rende noto Coldiretti regionale, basandosi su un’analisi dei dati Ispra, divulgata in occasione della recente emergenza che ha provocato esondazione dei fiumi e conseguenti danni. Le criticità dei corsi d’acqua sono rese evidenti, ad esempio, “dal livello idrometrico del Po che a Pontelagoscuro è aumentato di quasi un metro nelle ultime 24 ore secondo le rilevazioni di Coldiretti“. In, in queste ore, “si registra la situazione più critica: due metri d’acqua hanno sommerso le campagne della bassa fra Imola e Sesto Imolese. L’esondazione del Sillaro ha messo a seriopescheti e vigneti. Se l’acqua non dovesse defluire in 24 ore ci sarebbe infatti concreto ...

Agenzia_Ansa : #Maltempo, esondato il fiume #Savio in Emilia Romagna. Vigili del fuoco al lavoro per aiutare le persone in diffico… - DPCgov : ???? #AllertaROSSA, oggi e domani #14maggio, in Emilia Romagna. Domani #AllertaARANCIONE su parte dell’Emilia Romagna… - Unomattina : #Maltempo: preoccupa ancora il fiume Montone in provincia di Forlì: nel giro di poche ore però dovrebbe rientrare n… -