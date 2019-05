Maleficent | Signora del male | il trailer del seguito con Angelina Jolie

wired

(Di martedì 14 maggio 2019) http://www.youtube.com/watch?v=ixw2Ms39luQ Era il 2014 quandosi calava nei panni (e nelle ali) di, in uno dei primi adattamenti live-action dei classici d’animazione Disney che ora sono uno dei punti di forza della casa di Topolino. A distanza di cinque anni la riscrittura della strega cattiva de La bella addormentata nel bosco torna con un nuovoche esplora nuovamente le complessità di un personaggio non più appiattito nella sua crudeltà ma con intenzioni ed emozioni più vaste. In queste ore è stato diffuso il primoche ci mostra come continua questa storia, che è divenuta “leggenda ma non certo una fiaba“. Accanto a, nella clip di anticipazione vediamo il ritorno di Elle Fanning che interpreta la principessa Aurora, colei che nel primo film cade nel sonno profondo inal piano di vendetta della stessafica. ...

DisneyStudiosIT : Preparatevi alla stagione della strega. Guardate il nuovo trailer di Maleficent - Signora del Male! #Maleficent2 - Screenweek : Maleficent: Signora del male – Il ritorno di #AngelinaJolie nel primo trailer! #Maleficent2 #Maleficent… - BastardiGloria : #AngelinaJolie è tornata: Il trailer del sequel di #Maleficent -