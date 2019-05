LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : martedì 14 maggio. Ritiro Wozniacki - Sabalenka eliminata da Cornet - Goffin-Wawrinka al terzo set : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di incontri degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis. Sui campi del Foro Italico, in Roma, godremo di un grande spettacolo e i giocatori nostrani vorranno gettare il cuore oltre l’ostacolo per far vivere grandi emozioni al pubblico presente sugli spalti. Sul Centrale, nel terzo match, vedremo Matteo Berrettini esibirsi contro Alexander Zverev (n.5 del mondo). Un match ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : martedì 14 maggio - cominciano i match al Foro Italico. Caroline Wozniacki si ritira dopo un set - Wawrinka 6-4 su Goffin : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di incontri degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis. Sui campi del Foro Italico, in Roma, godremo di un grande spettacolo e i giocatori nostrani vorranno gettare il cuore oltre l’ostacolo per far vivere grandi emozioni al pubblico presente sugli spalti. Sul Centrale, nel terzo match, vedremo Matteo Berrettini esibirsi contro Alexander Zverev (n.5 del mondo). Un match ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : martedì 14 maggio - cominciano i match al Foro Italico. Aryna Sabalenka perde il primo set : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di incontri degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis. Sui campi del Foro Italico, in Roma, godremo di un grande spettacolo e i giocatori nostrani vorranno gettare il cuore oltre l’ostacolo per far vivere grandi emozioni al pubblico presente sugli spalti. Sul Centrale, nel terzo match, vedremo Matteo Berrettini esibirsi contro Alexander Zverev (n.5 del mondo). Un match ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : martedì 14 maggio - cominciano i match al Foro Italico. Wozniacki in difficoltà : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di incontri degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis. Sui campi del Foro Italico, in Roma, godremo di un grande spettacolo e i giocatori nostrani vorranno gettare il cuore oltre l’ostacolo per far vivere grandi emozioni al pubblico presente sugli spalti. Sul Centrale, nel terzo match, vedremo Matteo Berrettini esibirsi contro Alexander Zverev (n.5 del mondo). Un match ...

LIVE Berrettini-Zverev - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : sfida spettacolo sul Centrale - il romano ci crede! : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno degli Internazionali d’Italia 2019: di fronte, sul Campo Centrale del Foro Italico di Roma, ci sono Matteo Berrettini e Alexander Zverev. Per il romano e il tedesco si tratta del secondo confronto. Il primo si disputò proprio un anno fa, sempre sul Centrale e sempre al secondo turno: Zverev si impose per 7-5 6-2, con Berrettini che giocò una partita molto buona nel ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : martedì 14 maggio - tutti i risultati in tempo reale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di incontri degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis. Sui campi del Foro Italico, in Roma, godremo di un grande spettacolo e i giocatori nostrani vorranno gettare il cuore oltre l’ostacolo per far vivere grandi emozioni al pubblico presente sugli spalti. Sul Centrale, nel terzo match, vedremo Matteo Berrettini esibirsi contro Alexander Zverev (n.5 del mondo). Un match ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : lunedì 13 maggio - Fognini batte Tsonga! Bene anche Cecchinato - eliminata Paolini : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Fognini-TSONGA DALLE ORE 19.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Internazionali d’Italia 2019. Sarà un lunedì ricchissimo al Foro Italico, perchè a Roma scendono in campo tantissimi italiani. E’ il giorno dell’esordio di Fabio Fognini che aprirà il programma serale (ore 19.30), sfidando il francese Jo-Wilfried Tsonga. C’è grande attesa per il ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : lunedì 13 maggio - Fognini batte Tsonga! Bene anche Cecchinato - passano le sorelle Williams : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Fognini-TSONGA DALLE ORE 19.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Internazionali d’Italia 2019. Sarà un lunedì ricchissimo al Foro Italico, perchè a Roma scendono in campo tantissimi italiani. E’ il giorno dell’esordio di Fabio Fognini che aprirà il programma serale (ore 19.30), sfidando il francese Jo-Wilfried Tsonga. C’è grande attesa per il ...

LIVE Fognini-Tsonga 1-0 - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : 6-3 4-3 - resta un break all’azzurro nel secondo set : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di esordio di Fabio Fognini agli Internazionali d’Italia 2019 di Roma, nel quale affronterà il francese Jo-Wilfried Tsonga: sarà il primo incontro delle sei sessioni serali che vedremo in scena al Foro Italico. Se c’è un incontro che rappresenta tante cose per Fognini, è proprio quello con il trentaquattrenne di Le Mans, sceso in classifica a causa di un lungo infortunio, ma in ...

LIVE Fognini-Tsonga 1-0 - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : 6-3 4-1 - doppio break dell’azzurro nel secondo set! : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di esordio di Fabio Fognini agli Internazionali d’Italia 2019 di Roma, nel quale affronterà il francese Jo-Wilfried Tsonga: sarà il primo incontro delle sei sessioni serali che vedremo in scena al Foro Italico. Se c’è un incontro che rappresenta tante cose per Fognini, è proprio quello con il trentaquattrenne di Le Mans, sceso in classifica a causa di un lungo infortunio, ma in ...

LIVE Fognini-Tsonga 1-0 - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : 6-3 2-1 - subito break dell’azzurro nel secondo set! : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di esordio di Fabio Fognini agli Internazionali d’Italia 2019 di Roma, nel quale affronterà il francese Jo-Wilfried Tsonga: sarà il primo incontro delle sei sessioni serali che vedremo in scena al Foro Italico. Se c’è un incontro che rappresenta tante cose per Fognini, è proprio quello con il trentaquattrenne di Le Mans, sceso in classifica a causa di un lungo infortunio, ma in ...

LIVE Fognini-Tsonga 1-0 - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : 6-3 - l’azzurro conquista il primo set! : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di esordio di Fabio Fognini agli Internazionali d’Italia 2019 di Roma, nel quale affronterà il francese Jo-Wilfried Tsonga: sarà il primo incontro delle sei sessioni serali che vedremo in scena al Foro Italico. Se c’è un incontro che rappresenta tante cose per Fognini, è proprio quello con il trentaquattrenne di Le Mans, sceso in classifica a causa di un lungo infortunio, ma in ...

LIVE Fognini-Tsonga 0-0 - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : 2-1 - nessun break sinora : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di esordio di Fabio Fognini agli Internazionali d’Italia 2019 di Roma, nel quale affronterà il francese Jo-Wilfried Tsonga: sarà il primo incontro delle sei sessioni serali che vedremo in scena al Foro Italico. Se c’è un incontro che rappresenta tante cose per Fognini, è proprio quello con il trentaquattrenne di Le Mans, sceso in classifica a causa di un lungo infortunio, ma in ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : lunedì 13 maggio - Venus Williams vince il primo set. Barthel e Millman conducono i rispettivi match : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-TSONGA DALLE ORE 19.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Internazionali d’Italia 2019. Sarà un lunedì ricchissimo al Foro Italico, perchè a Roma scendono in campo tantissimi italiani. E’ il giorno dell’esordio di Fabio Fognini che aprirà il programma serale (ore 19.30), sfidando il francese Jo-Wilfried Tsonga. C’è grande attesa per il ...