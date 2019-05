LIVE Cecchinato-Kohlschreiber | Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA | il siciliano

oasport

(Di martedì 14 maggio 2019) Buongiorno e benvenuti alladi Marco-Philipp, sfida valevole per secondo turno del tabellone maschile aglid’Italia. In palio un posto negli ottavi di finale, con ogni probabilità, contro Novak Djokovic.cerca i suoi primi ottavi della carriera al Foro Italico e lo deve fare sfidando un avversario sicuramente ostico come il tedesco, numero 56 della classifica mondiale. Ilchiuderà il programma odierno, visto che il suo match è il secondo sul Centrale nella fascia serale e sicuramente avrà grande spinta dal pubblico romano, sempre molto numeroso e caloroso durante le partite degli italiani. Non ci sono precedenti tra i due giocatori.al primo turno ha faticato contro il Next Gen australiano Alex De Minaur, numero 26 del mondo, sconfitto in rimonta al terzo set, dopo aver perso il ...

