LIVE Berrettini-Zverev | Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA | sfida spettacolo sul

LIVE Berrettini-Pouille 6-2 5-4 - Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : Pouille lotta ma Berrettini può chiudere il match! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del Masters 1000 di Roma di tennis tra Matteo Berrettini e Lucas Pouille. Esordio subito ostico per il tennista classe ’96, che gioca nella sua Città Eterna: si rinnova il duello Italia-Francia, con il francese ancora protagonista sul Centrale dopo la vittoria su Andreas Seppi del 2018. Berrettini vendicherà l’altoatesino? CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ...

LIVE Berrettini-Pouille 6-2 3-2 - Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : conferma il break l’italiano ma il francese resta attaccato al match! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del Masters 1000 di Roma di tennis tra Matteo Berrettini e Lucas Pouille. Esordio subito ostico per il tennista classe ’96, che gioca nella sua Città Eterna: si rinnova il duello Italia-Francia, con il francese ancora protagonista sul Centrale dopo la vittoria su Andreas Seppi del 2018. Berrettini vendicherà l’altoatesino? CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ...

LIVE Berrettini-Pouille 6-2 2-1 - Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : break immediato del romano! Berrettini ingiocabile quest’oggi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del Masters 1000 di Roma di tennis tra Matteo Berrettini e Lucas Pouille. Esordio subito ostico per il tennista classe ’96, che gioca nella sua Città Eterna: si rinnova il duello Italia-Francia, con il francese ancora protagonista sul Centrale dopo la vittoria su Andreas Seppi del 2018. Berrettini vendicherà l’altoatesino? CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ...

LIVE Berrettini-Pouille 6-2 - Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : l’italiano domina e vince il primo set! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del Masters 1000 di Roma di tennis tra Matteo Berrettini e Lucas Pouille. Esordio subito ostico per il tennista classe ’96, che gioca nella sua Città Eterna: si rinnova il duello Italia-Francia, con il francese ancora protagonista sul Centrale dopo la vittoria su Andreas Seppi del 2018. Berrettini vendicherà l’altoatesino? CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ...

LIVE Berrettini-Pouille 3-2 - Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : l’italiano prova la fuga ma il francese lo contiene! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del Masters 1000 di Roma di tennis tra Matteo Berrettini e Lucas Pouille. Esordio subito ostico per il tennista classe ’96, che gioca nella sua Città Eterna: si rinnova il duello Italia-Francia, con il francese ancora protagonista sul Centrale dopo la vittoria su Andreas Seppi del 2018. Berrettini vendicherà l’altoatesino? CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ...

LIVE Berrettini-Pouille 1-0 - Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : break immediato del romano! Ottimo inizio : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del Masters 1000 di Roma di tennis tra Matteo Berrettini e Lucas Pouille. Esordio subito ostico per il tennista classe ’96, che gioca nella sua Città Eterna: si rinnova il duello Italia-Francia, con il francese ancora protagonista sul Centrale dopo la vittoria su Andreas Seppi del 2018. Berrettini vendicherà l’altoatesino? CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ...

LIVE Berrettini-Pouille 0-0 - Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : si riprende nella Città Eterna! A breve l’inizio del match : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del Masters 1000 di Roma di tennis tra Matteo Berrettini e Lucas Pouille. Esordio subito ostico per il tennista classe ’96, che gioca nella sua Città Eterna: si rinnova il duello Italia-Francia, con il francese ancora protagonista sul Centrale dopo la vittoria su Andreas Seppi del 2018. Berrettini vendicherà l’altoatesino? CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ...

LIVE Berrettini-Pouille - Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : temporale sulla Città Eterna! Rinviato l’inizio del match : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del Masters 1000 di Roma di tennis tra Matteo Berrettini e Lucas Pouille. Esordio subito ostico per il tennista classe ’96, che gioca nella sua Città Eterna: si rinnova il duello Italia-Francia, con il francese ancora protagonista sul Centrale dopo la vittoria su Andreas Seppi del 2018. Berrettini vendicherà l’altoatesino? CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ...

LIVE Berrettini-Pouille - Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : primo turno complicatissimo per l’idolo di casa : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del Masters 1000 di Roma di tennis tra Matteo Berrettini e Lucas Pouille. Esordio subito ostico per il tennista classe ’96, che gioca nella sua Città Eterna: si rinnova il duello Italia-Francia, con il francese ancora protagonista sul Centrale dopo la vittoria su Andreas Seppi del 2018. Berrettini vendicherà l’altoatesino? CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ...

LIVE Berrettini-Pouille - Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : primo turno complicatissimo per l’idolo di casa : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del Masters 1000 di Roma di tennis tra Matteo Berrettini e Lucas Pouille. Esordio subito ostico per il tennista classe ’96, che gioca nella sua Città Eterna: si rinnova il duello Italia-Francia, con il francese ancora protagonista sul Centrale dopo la vittoria su Andreas Seppi del 2018. Berrettini vendicherà l’altoatesino? Si tratta del primo confronto tra i due ...

LIVE Berrettini-Garin - Finale ATP Monaco 2019 in DIRETTA : 1-6 6-3 6-7. Il cileno vince dopo oltre due ore di battaglia : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Finale dell’ATP di Monaco tra il nostro Matteo Berrettini e il cileno Christian Garín. L’azzurro ha conquistato l’accesso all’atto conclusivo sconfiggendo poco più di un’ora fa lo spagnolo Roberto Bautista Agut (n.21 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-2, in un’ora ed undici minuti di gioco. Per il romano è la nona vittoria consecutiva e dopo la Finale vinta a ...

LIVE Berrettini-Garin - Finale ATP Monaco 2019 in DIRETTA : 1-6 6-3 4-5. Gran battaglia nella partita decisiva : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Finale dell’ATP di Monaco tra il nostro Matteo Berrettini e il cileno Christian Garín. L’azzurro ha conquistato l’accesso all’atto conclusivo sconfiggendo poco più di un’ora fa lo spagnolo Roberto Bautista Agut (n.21 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-2, in un’ora ed undici minuti di gioco. Per il romano è la nona vittoria consecutiva e dopo la Finale vinta a ...

LIVE Berrettini-Garin - Finale ATP Monaco 2019 in DIRETTA : 1-6 6-3 1-2. Gran battaglia nella partita decisiva : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Finale dell’ATP di Monaco tra il nostro Matteo Berrettini e il cileno Christian Garín. L’azzurro ha conquistato l’accesso all’atto conclusivo sconfiggendo poco più di un’ora fa lo spagnolo Roberto Bautista Agut (n.21 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-2, in un’ora ed undici minuti di gioco. Per il romano è la nona vittoria consecutiva e dopo la Finale vinta a ...

LIVE Berrettini-Garin - Finale ATP Monaco 2019 in DIRETTA : 1-6 4-3. Segnali di reazione per l’azzurro : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Finale dell’ATP di Monaco tra il nostro Matteo Berrettini e il cileno Christian Garín. L’azzurro ha conquistato l’accesso all’atto conclusivo sconfiggendo poco più di un’ora fa lo spagnolo Roberto Bautista Agut (n.21 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-2, in un’ora ed undici minuti di gioco. Per il romano è la nona vittoria consecutiva e dopo la Finale vinta a ...