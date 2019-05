L' elemosiniere del Papa sotto inchiesta per il blitz nel palazzo occupato | «Un tecnico lo

Papa Francesco e l'elemosiniere - don Negri : "Non esistono solo i migranti. No al tradimento della missione" : "Non esistono solo i migranti, ma anche gli italiani poveri". La lezione a Papa Francesco e al suo elemosiniere Konrad Krajewski arriva da monsignor Luigi Negri, arcivescovo emerito di Ferrara-Comacchio e rappresenta al meglio il malumore che si respira in Vaticano e nella chiesa "di base" per il ge

Viva la disobbedienza dell'elemosiniere del Papa : qualcuno deve pur fare qualcosa : Abbiamo vissuto per anni di Antigone, sublime tragico conflitto cerebrale fra coscienza e legge, e siamo finiti felicemente in un tombino romano dalle parti di Porta maggiore, dove un cardinale polacco mandato da un Papa argentino si cala a celebrare illegalità e disobbedienza, le due più straordina

Santa Croce in Gerusalemme e l’elemosiniere del Papa : La notizia di oggi è l’avventurosa discesa agli Inferi del Cardinale ed Elemosiniere di Sua Santità il Papa in un tombino a Santa Croce in Gerusalemme per ridare la corrente agli occupanti abusivi di un immobile ivi collocato. Fin qui nulla di male: la stampa italiana la presenta così, come un atto di giustizia e di pietà cristiana nei confronti di un gruppo di sventurati, molti dei quali gravemente malati, alcuni necessitanti di energia ...

L’elemosiniere del Papa allaccia la luce nel palazzo occupato : "Salvini è il ministro delle bollette"? Acea sporge denuncia : La notizia delL’elemosiniere del Papa che ieri ha personalmente allacciato l’elettricità in uno stabile occupato a Roma ha conquistato oggi la prima pagina dei quotidiani. La vicenda ovviamente ha suscitato reazioni politiche di segno opposto: il Pd romano ha difeso il cardinale, Salvini lo ha attaccato. Stamattina la società Acea, che gestisce la rete di distribuzione energetica nella capitale, ha presentato un esposto ...

Allaccio abusivo - ora l’elemosiniere del Papa rischia di essere indagato : Areti, la società che gestisce la rete elettrica di Roma, ha presentato un esposto contro ignoti nei confronti di chi ha ridato la corrente al palazzo occupato dello Spin Time

Chi è l’elemosiniere del Papa che ha riattivato la luce e ultime notizie : Chi è l’elemosiniere del Papa che ha riattivato la luce e ultime notizie Lui si chiama Konrad Krajewski, è nato a Lodz il 25 novembre del 1963 e oggi è un cardinale, ricoprendo il ruolo di elemosiniere del Papa dal 3 agosto 2013. Nella sua terra natale, in Polonia, prima di prendere i voti, ha fatto anche l’elettricista, assumendo quelle competenze che nella sera di sabato 11 maggio 2019, gli hanno permesso di riattivare l’energia elettrica ...

Dopo il blitz dell'elemosiniere arriva la denuncia di Acea. Gli abusivi : "Pronti ad autodenunciarci" : Alessandra Benignetti In procura è arrivata la denuncia contro ignoti presentata da Areti Spa, società del gruppo Acea, per furto di energia elettrica. Ma gli occupanti difendono l'elemosiniere del Papa: "Siamo pronti ad autodenunciarci" Sono pronti ad autodenunciarsi al prefetto di Roma, Gerarda Pantalone e al sindaco Virginia Raggi, gli occupanti dell’ex sede Inpdap di via di Santa Croce in Gerusalemme. Il messaggio è che se ...

Papa Francesco - il blitz dell'elemosiniere pro-abusivi? Chi inchioda il Pontefice - caos in Vaticano : L'elemosiniere di Papa Francesco, il cardinale Konrad Krajewski, si è addirittura calato nel pozzetto dove c'erano i contatori della luce pur di rompere i sigilli imposti al palazzo occupato da quindici anni in via Santa Croce in Gerusalemme a Roma e riportare la corrente elettrica per 450 abusivi.

Allaccio abusivo - ora l’elemosiniere del Papa rischia di essere indagato per furto di energia : l’elemosiniere del Papa, il cardinale Konrad Krajewski, potrebbe presto essere indagato per furto di energia. Areti, la società di Acea che gestisce la rete di distribuzione elettrica di Roma, ha infatti presentato un esposto contro ignoti per l’Allaccio abusivo nello stabile di Spin Time che ieri ha riportato la corrente a 420 persone che abitano ...

Stabile occupato - Spin Time : "Se denunciano l'elemosiniere del Papa - pronti ad autodenunciarci tutti" : “Nel caso in cui l’elemosiniere del Papa venisse denunciato, siamo pronti ad autodenunciarci tutti”. Lo annuncia Andrea Alzetta di Spin Time commentando il gesto dell’elemosiniere del Papa che ha rotto i sigilli al contatore di uno Stabile occupato a Roma.“Il Cardinale Krajweski ha obbedito al Vangelo - ha aggiunto - ha guardato prima ai bisogni delle persone che soffrono. La legalità se non è ...

Roma - palazzo occupato : "Se l'elemosiniere del Papa viene denunciato - tutti noi pronti ad auto-accusarci" : "Il cardinale Krajweski ha obbedito al Vangelo, la legalità se non è collegata alla giustizia sociale è un contenitore vuoto" commenta un rappresentante degli occupanti dopo il blitz del porporato per riattaccare l'elettricità. Suor Adriana: "Il ministro venga qui, a conoscere...

Krajewski - l'elemosiniere del Papa : "Pago io per i bambimi" : “Lì dentro ci sono 500 persone, 100 bambini, senza elettricità da sei giorni: bisognava aiutarli”. Il cardinale polacco Konrad Krajewski, l’elemosiniere del Papa, spiega a Il Corriere della Sera le ragioni che lo hanno portato a rompere i sigilli in via Statilia, a Roma - dove c’è un palazzo occupato da anni - e a riattaccare l’elettricità. Krajewski risponde al ...

L’elemosiniere del Papa : "Giusto aiutarli | Ma Salvini è il ministro delle bollette?" : Konrad Krajewski a NewsMediaset torna sulla sua iniziativa a Roma: “Se ho commesso un reato ne pagherò le conseguenze. Per gli arretrati faremo una colletta. Ho sconvolto qualcuno? Meglio, capirà che è giusto aiutare quelle persone"