Lega e M5s fanno baruffa intorno alla Rai | ma poi si spartiscono tutto

Di Maio rassicura : “il governo M5s-Lega va avanti” : Se qualcuno avevo seriamente sperato in un “cambio al timone” dovrà ricredersi. Stando alle parole di Luigi Di Maio, la barca è più salda che mai e viaggia spedita verso altri obiettivi… Il governo può andare avanti per altri quattro anni: il contratto di governo con la Lega ed il voto dei cittadini: questi sono gli impegni da mantenere per il ministro del lavoro: “L’alleanza M5s-Lega non scricchiola. Per me il ...

Europee - M5S : “Se Lega strizza l’occhio a Berlusconi è libera di farlo - noi siamo altro” : Il dialogo Berlusconi-Salvini per un fronte comune in Europa non piace al M5S, che attacca: "Ognuno è artefice del proprio destino. Se la Lega vuole strizzare l'occhio a Berlusconi è libera di farlo. Certo, ci dispiace per chi crede nel loro progetto. Per fortuna al governo c'è un contratto e si rispetta quello".Continua a leggere

Sindacati forza armate - Lega vota contro provvedimento M5s : maggioranza va sotto in commissione Difesa alla Camera : Il Movimento 5 Stelle vota in un modo, la Lega di Salvini in un altro. Risultato: la maggioranza va sotto e l’opposizione grida alla crisi di governo. È quanto accaduto in commissione Difesa alla Camera, dove si è votato sulla richiesta di accantonamento dell’articolo 10 del provvedimento di libertà sindacale delle forze armate. “Le frizioni tra Salvini e il ministro Trenta cominciano ad avere concrete ripercussioni parlamentari. La ...

Gianluigi Paragone : "Lega minaccia Salini". Il vero bersaglio leghista in Rai è l'a.d. - ma M5S fa muro : Giù le mani da Fabrizio Salini. Il Movimento 5 stelle fiuta aria da grandi manovre da parte dell’alleato di governo sulla Rai, e si muove in difesa dell’amministratore delegato che in Luigi Di Maio e i suoi ha trovato un robusto sponsor. La situazione intorno all’azienda radiotelevisiva di stato si sta ingarbugliando. E per i pentastellati gli attacchi di Matteo Salvini a Fabio Fazio sono solo la punta dell’iceberg ...

Rosatellum ter - la riforma elettorale M5s-Lega per il taglio dei parlamentari è già legge. Opposizioni : “Così collegi schifezza” : L’Italia ha una nuova legge elettorale: l’approvazione definitiva del cosiddetto Rosatellum ter è passata sotto silenzio, ma è avvenuta oggi alla Camera. La riforma è semplice, ma ha un effetto significativo. Resta il sistema misto proporzionale-maggioritario con cui il Paese è andato alle urne alle Politiche del 4 marzo 2018, ma si modificano i seggi da attribuire nei collegi uninominali: non saranno più stabiliti con un numero ...

Europee - l’identikit dei candidati italiani : il M5s è primo per numero di laureati - la Lega ultima : Il 26 maggio si terranno le elezioni per la nona legislatura del Parlamento europeo, un organo composto da 751 deputati, di cui 73 spettanti all’Italia. Purtroppo non ci sono informazioni UE sul profilo dei candidati. Tra quelli italiani, buone notizie su donne e laureati, meno sull’età. di Paolo Balduzzi e Silvia Picalarga (fonte: lavoce.info) Voto europeo, ma regole nazionali Tra meno di un mese si terranno le elezioni che daranno vita alla ...

Elezioni : Alfano - 'nessun accordo Lega-M5S - Castelvetrano ha dimostrato di voler cambiare' (2) : (AdnKronos) - Un ruolo non da poco l'ha giocato anche la scelta di Di Maio di essere proprio a Castelvetrano due giorni prima del ballottaggio. "Il vicepremier - sottolinea il neo sindaco - ha testimoniato la presenza dello Stato vicino non al candidato Alfano ma a tutti i cittadini di Castelvetrano

Elezioni : Alfano - 'nessun accordo Lega-M5S - Castelvetrano ha dimostrato di voler cambiare' : Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - "Castelvetrano ha dimostrato che vuole cambiare. Finalmente la città potrà mostrare la sua voglia di riscatto". E' in questa frase, secondo il neo sindaco Enzo Alfano, il significato della vittoria del Movimento Cinque Stelle nel paese del boss mafioso Matteo Messina D

Cosa c'è dietro le pagine pro Lega e M5s oscurate da Facebook : Raggiungevano quasi 2 milioni e mezzo di follower. Facebook ha chiuso 23 pagine italiane – oltre la metà a sostegno di Lega o M5s – che condividevano disinformazione, messaggi antisemiti, fake news contro i migranti e contro i vaccini. Immagini di film spacciate per fatti di cronaca, riciclaggio di

Ballottaggi in Sicilia : trionfa M5S - Lega sconfitta. Eletti 33 consiglieri contro 5 : La Sicilia ridimensiona la Lega. La rivoluzione che Matteo Salvini ha innescato nel Carroccio, allargandone i confini dalla Padania al resto d'Italia, rallenta con i risultati dei Ballottaggi di ieri. Mentre il M5S si prende la rivincita. Segnali di crescita, infine, anche per il Pd. Il pieno di consiglieri nei cinque comuni al voto nei Ballottaggi in Sicilia lo fa il M5s, grazie alla vittoria dei candidati a sindaco nei comuni di Caltanissetta ...

Elezioni : Miccichè (Fi) - 'a Caltanissetta accordo tra M5S e Lega - Pagano ci odia' : Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - "A Caltanissetta la Lega e il M5S hanno fatto un accordo per fare perdere il candidato del centrodestra Michele Giarratana, lo posso mettere per iscritto. E' inutile che i leghisti e i grillini neghino l'accordo. C'è stato ed è sotto gli occhi di tutti". Lo dice all'Ad

George Soros - la sua manina dietro alla censura su Facebook delle pagine pro Lega e M5s? : La chiusura di 23 pagine su Facebook accusate di diffondere notizie false su vaccini e immigrazione porta dietro di sé la spinta del finanziere George Soros. La decisione dei responsabili del social network è arrivata dopo la pioggia di segnalazioni di Avaaz, ong con sede a New York con una chiara p

Elezioni : Caltanissetta - Giarratana - 'accordo retrobottega M5S-Lega per farmi perdere' (2) : (AdnKronos) - "Ma queste cose non sono valse a nulla, al ballottaggio si è ripariti da zero - dice ancora Giarratana- Io pago lo scotto di alcune cose. Intanto i consiglieri non eletti sono spariti e ci siamo ritrovati in pochi a fare la campagna elettorale per il ballottaggio. Poi ci sono anche col

Elezioni : Caltanissetta - Giarratana - 'accordo retrobottega M5S-Lega per farmi perdere' (3) : (AdnKronos) - E del leader di Forza Italia in Sicilia Gianfranco Miccichè, fautore di un accordo tra moderati, glissa e si limita a dire: "E' stato leale con me, non ha interferito in nulla, io sono un candidato di Caltanissetta e non di Forza Italia o di Diventerà Bellissima. Ho la fortuna di avere