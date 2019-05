Le quattro squadre che si contendono le finali NBA : Quello terminato domenica è stato un secondo turno dei playoff NBA davvero emozionante, equilibrato e realmente decisivo. Ad ovest si giocheranno l'accesso alla finale i campioni in carica di Golden State, usciti incolumi dall'ostacolo Houston, e gli outsider di Portland che hanno avuto la meglio sui ragazzi terribili di Denver. Ad est, invece, la sfida sarà tra Toronto, reduce da sette maratone contro ...

Vuelta di Spagna 2019 – Annunciate le quattro wild card - ecco le 22 squadre al via della 74ª edizione : Sono 22 le squadre che parteciperanno alla 74ª edizione della Vuelta di Spagna, diciotto più quattro wild card Gli organizzatori della 74ª edizione della Vuelta di Spagna, in programma dal 24 agosto al 15 settembre, hanno ufficializzato la lista dei 22 team partecipanti. Alle 18 squadre che prenderanno parte alla corsa, si aggiungono le 4 wild card assegnate. L’elenco completo: AG2R La Mondiale (Fra); Astana Pro Team (Kaz); ...

Superlega Europea - De Laurentiis : “Vi svelo la mia idea - la European Cup - con quattro gironi da 20 squadre” : Vittoria in extremis e con polemiche per il Napoli, che si aggiudica il posticipo domenicale della 35^ giornata contro il Cagliari e consolida la seconda posizione. Il giorno dopo la gara, le parole del presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis in un’intervista al Corriere della Sera. Ecco cosa ha detto. Napoli, Insigne: “Rinnovo? Aspetto il presidente” “Sono soddisfatto del lavoro di Ancelotti. Con Ronaldo la Juventus ...

Trofeo Mezzalama, la Valsesia schiera quattro squadre

Malcom via da Barcellona - quattro squadre interessate : ci sono anche due italiane : Il Barcellona aveva “bruciato” la Roma quest’estate acquistandolo per 40 milioni. Ma il bilancio della prima stagione blaugrana non è stato dei migliori per Malcom, destinato a lasciare la Catalogna. Secondo il Daily Mail, tante squadre sono interessate al brasiliano, tra cui Tottenham e Arsenal in Premier League ma anche Inter e Milan in Serie A. A tal proposito, il suo agente Luis Fernando Menez Garcia ha ...

Accadde oggi - 18 aprile 1990 : Italia da record - quattro squadre nelle finali europee : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica “Accadde oggi“, giornata storica per il calcio Italiano con quattro nostre squadre finaliste nelle coppe europee. In Coppa dei Campioni il Milan vola in finale dopo aver eliminato il Bayern Monaco, vincendo 1-0 all’andata con un rigore di van Basten e perdendo al ritorno per 2-1 con il gol rossonero firmato da Borgonovo. La squadra di Sacchi alzerà la coppa battendo ...