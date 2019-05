Le più belle borse da lavoro in pelle per la primavera-estate

gqitalia

(Di martedì 14 maggio 2019) Sebbene negli ultimi anni sempre più uomini, soprattutto quelli più giovani e chi si sposta su due ruote, abbiano scoperto la comodità dello zaino, c’è ancora chi ritiene che recarsi in ufficio con in mano una ventiquattrore abbia tutto un altro fascino. Specialmente se si ricopre una carica importante, ma non solo. In abbinamento a un vestito o un cappotto elegante la borsa darimane sempre il miglior accessorio. E i businessmen di classe lo sanno bene. Tanto più che ogni anno nascono sempre nuovi modelli, con inediti dettagli, (vedi Prada) tipi di lavorazione (come quelli ‘ad intreccio’ che ritroviamo nei modelli di a. testoni e Corneliani) e palette cromatiche che seguono gli ultimi trend. Come si evince dai modelli di Piquadro, Moreschi e Burberry. Carte, documenti, che non corrono il rischio di rovinarsi, così come pc ...

