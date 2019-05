“L’Atalanta ha fame di vittoria Tifosi e squadra sono una cosa sola”

ilnapolista

(Di martedì 14 maggio 2019) Alla vigilia della partita di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta, particolarmente sentita qui a Bergamo, dove vivo, ho approfittato per intervistare una mia compagna di classe tifosa atalantina, Elisa Maggiorini. Ha 17 anni e una passione fortissima per i colori della. Da quanto tempo sei tifosa? Come è nata questa passione? «tifosa dell’Atalanta dalla nascita, infatti quandonata all’ospedale di Bergamo 17 anni fa la primache ho indossato è stato il pigiamino dell’Atalanta. La passione per questaè aumentata crescendo, ma tutto è nato frequentando lo stadio. Da bambina andavo in tribuna Ubi con mio nonno, poi ho iniziato ad andare in curva Nord e da lì nessuno più mi ha mosso. Penso che lo stadio di Bergamo ti lasci qualdi unico, senti il tifo, la carica e anche quando si perde magari, vai a casa felice perché hai questa carica addosso, questa ...

