L' aria che tira | l' economista Fitoussi e la verità sull' Unione europea | perché stanno

Concorso infanzia e primaria : il Miur pubblicherà a breve il bando - possibile un test : Dopo la pubblicazione del decreto lo scorso 7 maggio, il bando di Concorso per la selezione con contratto a tempo indeterminato per i docenti della scuola dell'infanzia e primaria è in dirittura d'arrivo. Al Concorso potranno accedere i diplomati magistrali e diplomati sperimentale a indirizzo linguistico (conseguiti presso gli istituti magistrali), entro l’anno scolastico 2001-2002. Inoltre, potranno accedere i diplomati con analogo titolo di ...

‘Storia reazionaria del calcio’ - ovvero la nostalgia di Fini e Padovan per il Dio pallone che non c’è più : Non tifo più, me ne vado. Leggi Storia reazionaria del calcio (Marsilio) e pensi davvero che ne varrebbe la pena. Addio calcio. Addio pallone bello. Lo sciopero del tifoso. Anzi l’abbandono deFinitivo. Massimo Fini, coautore con Giancarlo Padovan, del volumetto a capitoli sul dio Calcio, attende le ultime righe del libro per confessarlo. Non tiferò più. Aggiunta importante: per il Torino. “E visto che non potrò mai tenere per ...

Maltempo - esonda il fiume Savio in Emilia : interrotta la linea ferroviaria. Danni anche in Puglia DIRETTA : Maltempo, Danni e disagi in Italia, soprattutto in Emilia Romagna, dove il fiume Savio è esondato questa mattina alle 9.30: sono in corso controlli da parte delle squadre fluviali...

Palinsesto NBC 2019/20 : poche variazioni - Bluff City Law - Perfect Harmony e Sunnyside in autunno : Palinsesto NBC 2019/20 – Pochissime variazioni. Bluff City Law, Perfect Harmony e Sunnyside debutteranno in autunno Palinsesto NBC 2019/20 – Il primo canale a comunicare il Palinsesto della stagione televisiva 2019/2020 è NBC che terrà gli upfront, domani (lunedì 13 maggio 2019). I cambiamenti sono minimi. Le serie che debutteranno in autunno sono, Bluff City Law, Sunnyside e Perfect Harmony. Qui trovi tutte le notizie dagli Upfronts ...

Nuoto di fondo - Coppa del Mondo Seychelles 2019 : arianna Bridi trionfa nella 10 km - Rachele Bruni è quarta : Le Seychelles si tingono d’azzurro. nella seconda tappa delle World Series di Nuoto di fondo, le calde acque del bacino Beau Vallon regalano il risultato pieno al Bel Paese. A centrare il bersaglio grosso è stata la nostra Arianna Bridi che si è imposta nella 10 km odierna. Una prestazione di grande qualità della nostra portacolori, campionessa d’Europa della 25 km a Glasgow (Gran Bretagna), nonché bronzo iridato nella 10 e 25 km a ...

Maria Gaetana Agnesi - la scienziata che ha cambiato la storia (non solo della matematica) : Ci piace raccontare storie belle, quelle di donne che non solo hanno cambiato la loro vita, ma in qualche modo hanno segnato quella di tutte noi e quella dell’umanità. Oggi, 12 maggio, in occasione della prima Giornata Mondiale delle matematiche, istituita l’anno scorso dal World Meeting for Woman in Mathematics, vi raccontiamo la storia di Maria Gaetana Agnesi. È stata la prima donna autrice di un libro di matematica e in molti l’hanno definita ...

Veterinaria nel Regno Unito. “Se potessi tornerei domani - ma sono terrorizzata. Qui anche a 60 anni puoi cambiare lavoro” : “In Italia siamo molto esterofili, pensiamo che altrove sia tutto meglio. Con il tempo capisci che non è così”. Elena Pedretti lo dice con tredici anni di esperienza nel Regno Unito: arrivata come giovane Veterinaria dopo aver vissuto all’università un’odissea di fondi spariti, tagli alla ricerca, pubblicazioni firmate con i nomi di altri. Elena adesso ha 45 anni e lavora per una clinica di un grande gruppo veterinario: ...

Raffaella Carrà e Maria De Filippi - novità in arrivo ad Amici? Parole che colpiscono : Maria De Filippi onorata di aver ospitato Raffaella Carrà ad Amici Nella settima puntata di Amici di Maria De Filippi è stata ospite Raffaella Carrà che dopo la fine del primo girone ha ballato e cantato assieme a tutti i concorrenti non eliminati, fatta eccezione per il ballerino di latino-americano Umberto Gaudino che non ha […] L'articolo Raffaella Carrà e Maria De Filippi, novità in arrivo ad Amici? Parole che colpiscono proviene da ...

Domenica In - Maria De Filippi ospite nella puntata del 19 maggio. Nell'ultima puntata - ci sarà anche il vincitore di Amici 18... : Lo scambio di cortesie Maria De Filippi/Raffaella Carrà, o meglio Maria De Filippi/Rai, avrà un seguito perché Mara Venier, ospite del settimo serale di Amici 18, è riuscita a strappare alla conduttrice del talent show di Canale 5, la promessa di presentarsi nella puntata di Domenica In che andrà in onda su Rai 1, il prossimo 19 maggio.Queste sono state le parole di Mara Venier:prosegui la letturaDomenica In, Maria De Filippi ospite nella ...

Uomini e Donne gossip - Maria Antonietta e Roberto fuori : la risposta alle critiche : Uomini e Donne, Maria Antonietta e Roberto lasciano il Trono Over tra le critiche: la replica alle accuse Durante una delle ultime puntate del Trono Over di Uomini e Donne Maria Antonietta e Roberto hanno deciso di lasciare insieme la trasmissione per continuare a frequentarsi fuori. Tra i presenti in studio, però, non tutti hanno […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Maria Antonietta e Roberto fuori: la risposta alle critiche proviene da ...

Il Segreto - trame spagnole : Fernando rimane vedovo a poche ore dal sì con Maria Elena : Brutte notizie arrivano dalle puntate de Il Segreto, in onda nei prossimi giorni in Spagna. Le anticipazioni svelano che le nozze di Fernando e Maria Elena si tingeranno di rosso mentre Isaac comincerà dubitare di Elsa. Il Segreto: Consuelo e Marcela dubitano di Elsa Le anticipazioni de Il Segreto, tratte dalle puntate trasmesse dal 13 al 17 maggio in Spagna, raccontano che Elsa, appena tornata dal carcere, comincerà a comportarsi in modo ...

Gianni De Michelis - tangenti e condanne del doge di Venezia. Messo spalle al muro dai verbali della sua segretaria : “Gianni vieni con noialtri a pescar, perchè ne manca solo el verme!”. In un pomeriggio di più di un quarto di secolo fa, i veneziani imbufaliti con il loro ex ministro diventato uno degli embemi delle ruberie della Prima Repubblica, si accalcarono in piazza San Marco, sotto l’ala delle Procuratie. In uno dei piani alti, nell’ufficio dell’allora sostituto procuratore Carlo Nordio, il magistrato che stava indagando sulla Mani ...

Costanzo : c’è un programma di Maria De Filippi che NON guarda mai : Il programma di Maria De Filippi che Maurizio Costanzo non guarda mai Maurizio Costanzo è un grande fan della moglie Maria De Filippi. Del resto è stato lo stesso giornalista a lanciare la conduttrice sul piccolo schermo negli anni Novanta. Costanzo, al di là dei numerosi impegni di lavoro, segue quasi tutti i programmi della […] L'articolo Costanzo: c’è un programma di Maria De Filippi che NON guarda mai proviene da Gossip e Tv.