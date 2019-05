La verità sui “cannabis shop” e quello che Salvini non ha chiarito

Berlusconi sui social : operazione verità : 18.36 "Internet è uno strumento importante per condividere la conoscenza, ma è anche il luogo dove si diffondono notizie false e calunnie pericolose. Molti le scambiano per notizie vere". Così il leader di FI, Berlusconi, in un video postato sui suoi profili social. Ora serve "un'operazione verità",afferma e "vi racconterò" anche quali sono i nostri programmi per l'Italia e per l' Europa e "come hanno cercato in tutti i modi di fermarci". Poi ...

Tutta la verità sui concorrenti del Gf. Pregi e difetti fanno scoppiare il caos : Il gioco si fa duro al Grande Fratello16. I concorrenti hanno scritto Pregi e difetti dei compagni d'avventura e Francesca De André e Daniele Dal Moro hanno scoperto di non essere tanto amati e hanno ...

Tutta la verità sui 18 punti in più ai rom nelle graduatorie per le case popolari : Diciotto punti. L’incubo che sta agitando i sonni di molti in questi giorni - dalla sindaca Raggi, oggi strigliata da Di Maio, a CasaPound - sulla base della quale i rom scalerebbero più facilmente la graduatoria, assicurandosi un punteggio più alto, per accedere agli alloggi comunali, sta Tutta in 18 punti. Stando alle indiscrezioni trapelate dal Campidoglio mentre da Casal Bruciato CasaPound tornava a chiedere che gli ...

Vittorio Feltri - la verità storica sui comunisti : bacchetta Mattarella - cosa non ha voluto ammettere : Sergio Mattarella è una persona perbene, mite e ragionevole, dice quasi sempre cose sensate, ma qualche volta capita anche a lui di fare la pipì fuori dal vaso, e noi se non si offende glielo facciamo rispettosamente notare perché il nostro mestiere è tenere d' occhio anche i pitali. Egli a Vittorio

Pietro Senaldi - la verità sulla Liberazione : "Chi ha tradito davvero il 25 aprile (e le balle sui partigiani)" : "E' una festa importante, è la festa della Liberazione ma da 25 anni il suo significato è stato stravolto". Venticinque anni fa, spiega il direttore di Libero Pietro Senaldi, "Silvio Berlusconi aveva appena vinto le elezioni e la sinistra trasformò il suo significato da storico a politico contro il

Siri - La verità : “Pm di Roma smentisce. L’intercettazione sui 30mila euro al sottosegretario? Falsa - non esiste” : Il caso Armando Siri potrebbe vivere un colpo di scena. Mentre le forze di governo si stanno scontrando sulle dimissioni o meno del sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha detto di voler decidere solo dopo aver incontrato l’esponente della Lega e “averlo guardato negli occhi”, La Verità pubblica una rivelazione attribuita a uno dei pm Romani che ...

Finale de Il Molo Rosso su Rai2 il 24 aprile in vista della seconda stagione : qual è la verità sul presunto suicidio di Oscar? : Il Finale de Il Molo Rosso su Rai2, in onda mercoledì 24 aprile alle 21.20, non solo porterà la protagonista vicina alla verità sul presunto suicidio di suo marito ma farà anche da ponte verso la seconda stagione. La serie spagnola con Álvaro Morte (il "Professore" de La Casa di Carta), Verónica Sánchez, Irene Arcos, Cecilia Roth e Judith Ampudia, prodotta in Spagna da Vancouver Media e Atresmedia per l'emittente Moviestar+, prevede già un ...

Grande Fratello – Incidente hot per Valentina Vignali : sui social scompaiono le mutandine - fake o verità? [GALLERY] : Valentina Vignali senza slip al Grande Fratello: fake o verità? Sui social le presunte foto hot dell’influencer Continua l’avventura di Valentina Vignali all’interno della casa più spiata d’Italia. La sexy cestista e influencer sta riuscendo a far parlare di sè, sia per le affermazioni shock, che in tantissimi non hanno apprezzato, sia per il suo carattere spontaneo e senza peli sulla lingua. Nelle ultime ore non si ...

MENTRE ERO VIA - FICTION / Anticipazioni 4 aprile 2019 : una verità scomoda sui Grossi? : MENTRE ero via, Anticipazioni del 4 aprile 2019, in prima tv su Rai 2. Sara rivela a Monica che le stanno mentendo; Stefano ha una teoria sull'incidente?

Dj Navi - per la Procura fu suicidio - per la famiglia fu ucciso. La verità dall’autopsia : Ivan Ciullo, in arte Dj Navi, è stato ritrovato impiccato a un albero nelle campagne salentine nel giugno del 2015. Secondo le forze dell'ordine si trattò di suicidio, per la famiglia, invece è stato strangolato inscenando un suicidio. L'autopsia sul corpo riesumato del 33enne, dirà ora la parola definitiva sulla misteriosa morte di Ivan. Nel registro degli indagati, con l'accusa di istigazione al suicidio, intanto è finito l'ex ...

Voglio la verità! Pisa - dimesso tre volte dall’ospedale 32enne si suicida : La Procura di Pisa indaga sulla morte di un ragazzo di 32 anni, suicida dopo essere stato dimesso 3 volte dal reparto di psichiatria dove era stato ricoverato per problemi mentali. Ad un amico avrebbe confessato: "Se mi mandano a casa mi ammazzo". La rabbia della mamma: "Ditemi con chiarezza cosa è successo, perché mio figlio è morto e nessuno mi ha avvisato". È stato dimesso tre volte dal reparto di psichiatria dell'ospedale di Pisa, dove ...